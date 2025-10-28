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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۳۰

استفاده از اسرای فلسطینی به عنوان سپر انسانی نظامیان صهیونیست+ تصویر

استفاده از اسرای فلسطینی به عنوان سپر انسانی نظامیان صهیونیست+ تصویر

رسانه‌های صهیونیستی تصویر ۲ اسیر فلسطینی را که توسط نظامیان اشغالگر از آنها به عنوان سپر انسانی استفاده شده منتشر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، رسانه‌های رژیم صهیونیستی برای نخستین بار تصویر ۲ اسیر مسن فلسطینی را منتشر کردند که نظامیان صهیونیست از آنها به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کردند.

منابع فلسطینی اعلام کردند که این اسرا با نام‌های نادی عبداللطیف و علی محمد به شهادت رسیده‌اند.

نظامیان صهیونیست آنها را در بیت لاهیا بازداشت کرده بودند و به عنوان سپر انسانی از آنها استفاده کردند.

اشغالگران صهیونیست از بسیاری از اسرای فلسطینی برای پیدا کردن کمین‌های نیروهای مقاومت به عنوان سپر در جریان حمله به غزه استفاده کردند.

کد مطلب 6637083

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    نظرات

    • جهانبخش IR ۱۹:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
      2 1
      پاسخ
      صهیون بی شرف

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