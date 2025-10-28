استفاده از اسرای فلسطینی به عنوان سپر انسانی نظامیان صهیونیست+ تصویر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، رسانههای رژیم صهیونیستی برای نخستین بار تصویر ۲ اسیر مسن فلسطینی را منتشر کردند که نظامیان صهیونیست از آنها به عنوان سپر انسانی استفاده میکردند.
منابع فلسطینی اعلام کردند که این اسرا با نامهای نادی عبداللطیف و علی محمد به شهادت رسیدهاند.
نظامیان صهیونیست آنها را در بیت لاهیا بازداشت کرده بودند و به عنوان سپر انسانی از آنها استفاده کردند.
اشغالگران صهیونیست از بسیاری از اسرای فلسطینی برای پیدا کردن کمینهای نیروهای مقاومت به عنوان سپر در جریان حمله به غزه استفاده کردند.
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