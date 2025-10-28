به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، منابع صهیونیست مدعی شدند که جسدی که روز گذشته از صلیب سرخ تحویل گرفتهاند جسد یک اسیر صهیونیست نیست.
همچنین گزارش شده که کابینه رژیم صهیونیستی برای اجرای اقداماتی علیه نوار غزه به همین بهانه آماده میشود.
شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که نتانیاهو امروز نشستهای امنیتی در همین خصوص برگزار خواهد کرد.
این در حالی است که نیروهای وابسته به جنبش حماس تاکنون نه تنها تمام اسرای زنده صهیونیست را آزاد کردهاند بلکه با وجود دشواریهای زیاد در پیدا کردن اجساد دیگر اسرای صهیونیست تعدادی از آنها را تحویل دادهاند.
در مقابل، رژیم صهیونیستی نه تنها حملات خود را علیه نوار غزه به صورت کامل متوقف نکرده بلکه تعداد کامیونهای حامل کمکهای انسانی به این باریکه را نیز به شدت کاهش داده است.
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