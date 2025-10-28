وضعیت جوی و دریایی استان بوشهر آرام است

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، طی پنج روز آینده، وضعیت جوی و دریایی استان در اغلب ساعات، آرام پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر تصریح کرد: در این مدت غبار محلی و در برخی نقاط مه صبحگاهی از پدیده‌های غالب در سطح استان و روی دریا خواهند بود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده غالباً صاف همراه با غبار محلی، در برخی ساعات وزش باد و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد متغیر، غالباً شمال غربی تا غربی، با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا ۶۰ تا ۱۲۰ گاهی تا ۱۵۰ سانتی‌متر و از امشب به‌تدریج ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتی‌متر پیش بینی می‌شود.