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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۱۷

غبار محلی و شرجی در استان بوشهر تداوم دارد

غبار محلی و شرجی در استان بوشهر تداوم دارد

بوشهر- کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر از تداوم جوی نسبتاً آرام تا اواخر هفته خبر داد و گفت: غبار محلی، افزایش رطوبت و شرجی هوا و مه صبحگاهی از پدیده‌های غالب استان خواهد بود.

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی تا اواخر هفته وضعیت جوی و دریایی نسبتاً آرامی برای استان پیش‌بینی می‌شود. در این مدت غبار محلی، گاهی وزش ملایم باد، افزایش رطوبت و در برخی نقاط مه صبحگاهی از پدیده‌های غالب در سطح استان و روی دریا خواهند بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی اسان بوشهر افزود: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش بینی می شود.

وی اضافه کرد: جهت وزش باد متغیر، غالبا شمال غربی تا شمال شرقی، روی دریا ( در قسمت های شمالی و مرکزی) از عصر بتدریج جنوب شرقی تا جنوب غربی، با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۸ کیلومتردرساعت خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی اسان بوشهر بیان کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر، ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر پیش بینی می شود.

کد مطلب 6939986

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