طلیعه محمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به نقشههای پیشبینی هواشناسی، طی امروز وزش باد جنوبی سبب تلاطم دریا در برخی از ساعات خواهد بود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: از امروز تا روز یکشنبه به سبب وزش جریانات جنوبی، رطوبت هوا و شرجی در سطح استان بالا میرود و طی این مدت غبار محلی و در برخی نقاط مه صبحگاهی از پدیدههای غالب در سطح استان خواهد بود.
وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعتهای آینده غالباً صاف همراه با غبار محلی، در برخی ساعات وزش باد گاهی گردو خاک و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش بینی میشود.
محمدی تصریح کرد: جهت وزش باد متغیر غالباً جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۱۰ تا ۳۴ طی امروز گاهی ۴۴ کیلومتر در ساعت خواهد بود.
وی بیان کرد: ارتفاع موج دریا ۶۰ تا ۱۲۰ گاهی ۱۵۰ سانتیمتر فردا ۳۰ تا ۹۰ سانتی متر پیش بینی میشود.
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