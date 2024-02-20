خلیج فارس تا پایان هفته متلاطم است

طلیعه محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد در نواحی جنوبی و مرکزی استان بوشهر تا پایان هفته با وزش بادهای شمالی، دریا در برخی ساعات مواج و متلاطم خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: بنابراین در این مدت، گاهی وزش باد، در برخی نقاط غبار محلی و در صبح مه صبحگاهی از پدیده‌های غالب در سطح استان پیش بینی می‌شود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد غالباً شمال غربی تا غربی با سرعت ۱۰ تا ۳۲ گاهی تا ۴۰ کیلومتر در ساعات و روی دریا در سواحل و فراساحل جنوبی ۱۶ تا ۴۴ گاهی تا ۵۶ کیلومتر در ساعت پیش بینی می‌شود.

وی بیان کرد: ارتفاع موج دریا در سواحل شمالی ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی متر، در سواحل مرکزی و جنوبی ۹۰ تا ۱۸۰ سانتی متر و در فراساحل جنوبی تا ۲۱۰ سانتی‌متر خواهد بود.