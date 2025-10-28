سردار رضایی: شهدا وجدان بیدار و مایه حیات جامعه اسلامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمشید رضایی صبح سه‌شنبه در مراسم گرامیداشت یادواره شهدای منطقه سیلتان که با حضور پرشور مردم، خانواده‌های معظم شهدا و مسئولان در شهر توپ‌آغاج برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: پدران و مادرانی که فرزندانی در تراز انقلاب اسلامی تربیت کرده‌اند، سرمایه‌های معنوی این سرزمین‌اند و باید همواره قدردان صبر و استقامت آنان بود.

وی با اشاره به اینکه منطقه سیتلان و شهر توپ‌آغاج همواره در خط مقدم دفاع از انقلاب بوده‌اند، افزود: شهید محمد اسلامی از شهدای بزرگ جنگ ۱۲ روزه از همین منطقه است و رزمندگان غیوری همچون سردار حسینی مطلق از فرزندان افتخارآفرین این دیارند که در راه عزت ایران اسلامی مجاهدت کردند.

فرمانده سپاه کردستان با تقدیر از حضور پرشور مردم در این مراسم گفت: زنان مؤمن و عفیف این منطقه با حفظ حجاب و عفاف خود، ادامه‌دهنده راه حضرت زینب (س) و شهدا هستند و این حضور زینب‌گونه، نشانه ایمان راسخ و غیرت دینی است.

انقلاب اسلامی عصری نو در حیات اسلام پدید

رضایی با بیان اینکه پیروزی انقلاب اسلامی نقطه عطفی در تاریخ معاصر جهان بود، اظهار داشت: انقلاب اسلامی عصری نو در حیات اسلام پدید آورد و اسلام ناب را از محجوریت نجات داد؛ انقلابی که طولانی‌ترین و فراگیرترین جنبش مردمی در ۱۴۰۰ سال گذشته بود و زنگ خطر را برای مستکبران به صدا درآورد.

وی ادامه داد: دشمنان انقلاب پس از شکست در جنگ تحمیلی و ترور فرماندهان و مسئولان، به جنگ شناختی و اغتشاشات روی آوردند، اما مردم ایران با تبعیت از رهبری داهیانه مقام معظم رهبری، در همه عرصه‌ها پیروز میدان شدند.

فرمانده سپاه کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران گفت: دشمنان گمان کردند با شهادت فرماندهان توانمند می‌توانند به کشور آسیب بزنند، اما ملت ایران نشان داد که انقلاب با خون شهدا بیمه شده و شکست‌ناپذیر است.

وی تصریح کرد: فرهنگ ملت ایران برگرفته از مکتب امامین انقلاب و سیدالشهدا (ع) است؛ فرهنگی که بر صبر، مقاومت و ایستادگی استوار است و همین فرهنگ، رمز ماندگاری انقلاب است.

سردار رضایی در پایان گفت: شکوه، اقتدار و عزت امروز ایران اسلامی مدیون خون شهیدان است؛ آنان وجدان بیدار جامعه اسلامی و مایه حیات این ملت‌اند و ترویج فرهنگ ایثار و ازخودگذشتگی باید با برگزاری یادواره‌های شهدا تداوم یابد تا نسل‌های آینده ادامه‌دهنده راه آنان باشند.