https://mehrnews.com/x39rny ۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۱۸ کد مطلب 6637223 استانها کردستان استانها کردستان ۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۱۸ مراسم یادواره شهدای روستای سیلتان در شهر توپ آغاج بیجار- مراسم یادواره شهدای روستای سیلتان در مراسمی معنوی در شهر توپآغاج، با حضور مردم و مسئولان برگزار شد. دریافت 23 MB کد مطلب 6637223 کپی شد مطالب مرتبط سردار رضایی: شهدا وجدان بیدار و مایه حیات جامعه اسلامی هستند صالحی: جنگ ۱۲ روزه نمونهای از مظلومیتهای مردم ایران بود خورشیدی: شهدا مظهر ایستادگی ملت ایران در مسیر انقلاب اسلامی هستند برچسبها بیجار یادواره شهدا شهید
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