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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۱۸

مراسم یادواره شهدای روستای سیلتان‌ در شهر توپ آغاج

مراسم یادواره شهدای روستای سیلتان‌ در شهر توپ آغاج

بیجار- مراسم یادواره شهدای روستای سیلتان‌ در مراسمی معنوی در شهر توپ‌آغاج، با حضور مردم و مسئولان برگزار شد.

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کد مطلب 6637223

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