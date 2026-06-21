فرهنگ ایثار و شهادت عامل ماندگاری عزت و اقتدار ملت ایران

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمشید رضایی ظهر یکشنبه در مراسم شهدای اقتدار شهرستان سقز که در راستای برگزاری دومین کنگره ملی شهدای استان کردستان برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای مقاومت اظهار کرد: شهدا مایه عزت، آبرو و حیات جامعه دینی هستند و صلابت و پیشرفت امروز کشور مرهون ایثار و جانفشانی آنان است.

وی ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این اجلاسیه و مسئولان شهرستان سقز، افزود: این مراسم نخستین اجلاسیه از دومین کنگره شهدای استان کردستان است و باید زمینه‌ای برای انتقال فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت به نسل‌های آینده باشد.

سردار رضایی با اشاره به دشمنی‌های مستمر آمریکا با ملت ایران گفت: دشمنان در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی با استفاده از ابزارهای مختلف از جنگ نظامی و اقتصادی گرفته تا جنگ فرهنگی و شناختی تلاش کردند میان مردم و نظام فاصله ایجاد کنند، اما به دلیل بصیرت و وحدت مردم ایران هیچ‌گاه به اهداف خود نرسیدند.

وی ادامه داد: ملت ایران در دوران دفاع مقدس، فتنه‌ها، فشارهای اقتصادی و جنگ‌های رسانه‌ای با تکیه بر ایمان، ولایت‌مداری و اعتماد به وعده‌های الهی ایستادگی کرده و نشان داده است که در برابر تهدیدها تسلیم نمی‌شود.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان با بیان اینکه دشمن در شناخت ملت ایران دچار اشتباه محاسباتی شده است، عنوان کرد: ایران کشوری با تمدن، فرهنگ و ریشه‌های عمیق تاریخی است و اقوام مختلف ایرانی از جمله کرد، ترک، عرب و بلوچ در کنار یکدیگر از ارزش‌های انقلاب و کشور دفاع کرده‌اند.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی ایران در منطقه تصریح کرد: موقعیت ژئوپلیتیکی کشور و ظرفیت‌های موجود، از جمله اهمیت راهبردی منطقه، موجب شده دشمنان همواره درصدد تضعیف جمهوری اسلامی باشند.

سردار رضایی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی گفت: امروز باید قدردان مردم، نیروهای مسلح، مسئولان و همه کسانی باشیم که برای دفاع از منافع کشور تلاش می‌کنند. وحدت ملت ایران یکی از مهم‌ترین عوامل عبور از مشکلات و مقابله با توطئه‌های دشمنان است.

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی مردم اظهار کرد: مسئولان در بخش‌های مختلف برای حل مسائل معیشتی مردم تلاش می‌کنند و مردم نیز با وجود سختی‌ها همچنان پای آرمان‌های انقلاب و رهبری ایستاده‌اند.

این مقام مسئول با بیان اینکه امنیت امروز استان کردستان مدیون خون شهداست، گفت: مردم شهیدپرور کردستان با تقدیم هزاران شهید نشان داده‌اند که همواره همراه نظام، انقلاب و کشور بوده‌اند و آرامش امروز این استان حاصل فداکاری شهدا و ایثارگران است.

سردار رضایی در پایان با تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا خاطرنشان کرد: اجر خانواده شهدا نزد خداوند کمتر از شهدا نیست، چراکه آنان عزیزترین سرمایه‌های خود را در راه خدا تقدیم کردند و صبر و ایستادگی آنان ارزش بزرگی دارد.