رفع گره ترافیکی شهرکرد در گرو توجه به طرح جامع ترافیک

محمدحسین واحدیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ترافیک سطح شهرکرد اظهار کرد: نگاه به این ترافیک باید جامع، کلی و از بالا باشد و تمام نقاط مربوط به گره ترافیکی مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: طرح جامع ترافیک مصوب شده در این زمینه این نگاه را در اختیار ما قرار می‌دهد، به این معنا که فعالیت هر فردی در حوزه مدیریت شهری باید با این نقشه باشد، تا در یک بازه زمانی مطلوبی بتوانیم مشکلات ترافیکی را تا حد معقول و مطلوب برطرف کنیم.

شهردار شهرکرد افزود: تقاطع طالقانی و کاشانی به‌عنوان یک گره ترافیکی مطرح بود که به واسطه روگذر شهدای خدمت در این منطقه مشکل ترافیک را به‌صورت موضعی رفع خواهد کرد، اما بار به نقاط دیگر منتقل می‌شود.

واحدیان ادامه داد: اما به‌صورت هم‌زمان در سایر نقاط نیز موارد مربوط به طرح جامع ترافیک از جمله تعریض خیابان فردوسی شمالی، حذف میدان آیت‌الله دهکردی و تبدیل آن به چهارراه، تعریض خیابان بوعلی‌سینا و اتصال آن به کمربندی ۱۵ خرداد، انتقال ترافیک از کریدور شمال به جنوب شهر و… در حال اجرا است، که همه دست به دست هم می‌دهد تا ترافیک را کاهش دهد.

وی بیان داشت: برای تعریض خیابان بوعلی‌سینا باید ۴۸ پلاک تخریب شود و طی یک سال اخیر برای ۳۱ پلاک توافق و تخریب صورت گرفته و برای قریب ۱۰ پلاک توافق در حال انجام است، بنابراین دو سوم این خیابان تعیین تکلیف شده و یک سوم باقی‌مانده نیز تا ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵ اتمام خواهد یافت.

شهردار شهرکرد عنوان داشت: برای خیابان فردوسی شمالی ۱۲ پلاک شاخص باید آزادسازی شود که تاکنون برای پنج پلاک توافق و تخریب صورت گرفته و چهار پلاک نیز در دست توافق می‌باشد.

واحدیان با تاکید بر اینکه مدیریت شهری همه توان خود را برای روان شدن ترافیک پای کار آورده است تا بتواند تا حدی گره ترافیکی را باز کند.

وی خاطرنشان کرد: پروژه‌های فعال در سطح شهر از ۳۰ درصد تا ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و تا پایان سال آینده برخی از این پروژه‌ها قابل بهره‌برداری خواهند بود.

شهردار شهرکرد با تاکید بر اینکه داشتن برنامه و هم‌افزایی برای آبادسازی شهر از اهمیت بالایی برخوردار است عنوان داشت: به واسطه وجود طرح جامع ترافیک هر فردی در جایگاه مدیریت شهری باید خط پروژه‌ها را به پیش ببرد و نمی‌توان در این زمینه سلیقه‌ای عمل کرد.