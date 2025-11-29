طرح جامع ترافیک، چراغ راه مدیریت شهری برای ساماندهی ترافیکی شهرکرد است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین واحدیان صبح شنبه در آئین بهرهبرداری از تقاطع غیرهمسطح شهدای خدمت، با قدردانی از حضور مسئولان کشوری و استانی، اظهار کرد: حضور ارزشمند مسئولین در کنار ما مایه دلگرمی مجموعه مدیریت شهری شهرکرد است.
وی با اشاره به تأخیر در آغاز مراسم، از حاضران عذرخواهی کرد و افزود: از همه عزیزانی که دعوت شهرداری را پذیرفتند و در این مراسم حضور یافتند، صمیمانه سپاسگزارم.
واحدیان با بیان اینکه یکی از مهمترین دغدغههای مدیریت شهری، موضوع کنترل ترافیک بهویژه در هسته مرکزی شهر بوده است، گفت: خوشبختانه با تلاش همکاران حوزه عمران شهرداری، بازنگری نهایی طرح جامع ترافیک شهر در سال ۱۴۰۱ انجام شد و در سال ۱۴۰۲ به تصویب وزارت کشور رسید.
وی افزود: این طرح بهعنوان چراغ راهی برای اقدامات زیرساختی و نرمافزاری در حوزه ترافیک شهری عمل کرده و زمینهساز تحولات مهمی در شهر شده است.
شهردار شهرکرد با اشاره به ضرورت تدوین طرحهای موضعی برای تکمیل طرح جامع، تصریح کرد: در دوره جدید مدیریت شهری، ۱۲ طرح موضعی با حمایت اعضای محترم شورای اسلامی شهر آغاز شد که تاکنون ۷ مورد از آنها به تصویب وزارت کشور رسیده و مبنای بازنگری طرح جامع شهری قرار گرفتهاند.
وی ادامه داد: اصلاحات لازم در طرح جامع صورت گرفته و امیدواریم بهزودی ابلاغ شود.
واحدیان در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه احداث تقاطع غیرهمسطح طالقانی–کاشانی با عنوان «شهدای خدمت» اشاره کرد و گفت: طراحی این پروژه دو سال پیش آغاز شد و پس از تصویب در شورای ترافیک، مناقصه آن در آذرماه ۱۴۰۳ برگزار و پیمانکار بومی توانمندی انتخاب شد.
وی افزود: با وجود چالشهایی نظیر ناترازی انرژی و مشکلات تأمین مصالح، این پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۲۰ میلیارد تومان که بهطور کامل از منابع شهرداری تأمین شد، در مدت زمان کوتاهی و با رعایت تمامی الزامات ایمنی، زیباسازی و پیادهروسازی اطراف، به بهرهبرداری رسید.
شهردار شهرکرد با تأکید بر لزوم اجرای زنجیرهای پروژههای ترافیکی، اظهار کرد: برای حل معضل ترافیک، باید نقاط بحرانی بهصورت پیوسته و هدفمند ساماندهی شوند. در همین راستا، پروژههایی نظیر تعریض خیابان بوعلیسینا، خیابان فردوسی شمالی و بازگشایی معبر جدید در محدوده تپه باباولی به سمت بلوار فرهنگ نیز با پیشرفت فیزیکی بیش از ۷۰ درصد در حال اجراست.
وی با اشاره به اهمیت اقدامات فرهنگی و نرمافزاری در کنار پروژههای عمرانی، خاطرنشان کرد: پیادهروسازی و ارتقای کیفیت فضاهای شهری از دیگر اولویتهای مدیریت شهری است که با مشارکت شهروندان و همراهی مسئولان، در مسیر تحقق قرار دارد.
تحویل ۳۳ دستگاه اتوبوس جدید در شهرکرد
واحدیان اظهار داشت: اجرای طرحهای عمرانی در مرکز شهرکرد با همراهی و حمایت استانداری، فرمانداری، دستگاه قضائی، پلیس راهور و سایر نهادهای مسئول به سرانجام رسید. در این مسیر، مردم شریف شهرکرد بهویژه ساکنان محدوده اجرای پروژه با صبوری و همکاری خود، نقش مهمی در تحقق این طرحها ایفا کردند.
وی با اشاره به محدودیتهای ترافیکی ناشی از اجرای پروژهها افزود: تلاش ما بر این بود که با کمترین میزان محدودیت و در کوتاهترین زمان ممکن، پروژهها را به سرانجام برسانیم. از مردم عزیز بابت تحمل این شرایط و همراهیشان صمیمانه سپاسگزارم.
شهردار شهرکرد با اشاره به برنامههای توسعه ناوگان حملونقل عمومی گفت: در حال حاضر ۱۰۲ دستگاه اتوبوس در سطح شهر فعال هستند که با حمایت دولت، شورای اسلامی شهر، استاندار محترم، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و معاونت عمرانی استانداری، موفق به خرید ۵۷ دستگاه اتوبوس جدید شدیم.
واحدیان ادامه داد: بخشی از این اتوبوسها از طریق تسهیلات بانکی کمبهره و بخشی دیگر با استفاده از اوراق مشارکت تأمین شدهاند. تاکنون ۳۳ دستگاه تحویل گرفتهایم و امیدواریم تا پایان دوره مدیریت شهری، مابقی اتوبوسها نیز از شرکتهای طرف قرارداد دریافت شود.
وی ارزش سرمایهگذاری انجامشده برای این ۵۷ دستگاه را بالغ بر ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: با این اقدام، ناوگان حملونقل عمومی شهرکرد که عمدتاً متعلق به اوایل دهه ۸۰ بود، بهطور کامل نوسازی شده است.
شهردار شهرکرد همچنین از اختصاص ۱۰۰ میلیارد ریال اوراق برای نوسازی تاکسیهای ویژه سرویس مدارس خبر داد و گفت: با همکاری مسئولان و پیگیریهای انجامشده، امیدواریم این طرح نیز بهزودی به نتیجه برسد.
واحدیان در پایان از حمایتهای رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر، همکاران شهرداری در حوزههای مختلف از جمله درآمد، خدمات شهری، فضای سبز، زیباسازی و فرهنگی قدردانی کرد و گفت: این همافزایی میان شهرداری و دستگاههای اجرایی شهرستان، نویدبخش آیندهای روشن برای شهرکرد است.
نظر شما