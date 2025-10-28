به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد ظهر سه شنبه در تشریح نشست مشترک مجمع نمایندگان استان با وزرای نیرو، جهاد کشاورزی و معاونان وزیر بهداشت اظهار کرد: با هماهنگی استاندار و دستگاه‌های اجرایی، مقرر شد روند اجرای مصوبات سفر ریاست‌جمهوری در حوزه‌های بهداشت، نیرو و کشاورزی با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی افزود: در نشست ویژه با وزیر جهاد کشاورزی و استاندار اردبیل، تصمیم گرفته شد مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک ملی برای پرداخت مطالبات ذرت‌کاران پارس‌آباد اختصاص یابد.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس تصمیم اتخاذشده، تمام مطالبات کشاورزان از سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ طی یک ماه آینده پرداخت و ۵۰ درصد مطالبات سال ۱۴۰۳ نیز تسویه خواهد شد.