به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری قزلجه ظهر شنبه در فرودگاه اردبیل و استقبال جمعی از مسئولان و کشاورزان شمال استان با تأکید بر اینکه وزارت جهاد خود را وکیل مدافع کشاورزان می‌داند، اظهار کرد: شرکت کشت و صنعت باید حداکثر تا پایان آبان‌ماه مطالبات ذرت‌کاران را تسویه کند، در غیر این صورت در برخی مسائل مرتبط با این شرکت تجدیدنظر خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه در موضوع یادشده برخی وزارتخانه‌های دیگر نیز نقش دارند، افزود: با این حال وزارت جهاد کشاورزی از موضع حمایت از کشاورزان، پیگیری‌های لازم را انجام خواهد داد.

وزیر جهاد کشاورزی کشور همچنین درباره خرید گندم زارعان ادامه داد: خرید محصول فقط از مزارع بیمه‌شده انجام می‌شود و بیمه محصولات امری قانونی و اجباری است. هزینه بیمه نیز پیش‌تر از سوی دولت پرداخت شده و هنگام خرید محصول، تنها سهم اندک دولت (کمتر از ۵ درصد) از بهای گندم کسر می‌شود.

وی درباره حقابه اراضی زراعی استان نیز گفت: این موضوع در حوزه وزارت نیرو است و با همکاری نمایندگان استان در مجلس، به‌صورت جدی پیگیری خواهد شد.

در این سفر یک‌روزه که رئیس سازمان انرژی اتمی کشور، مدیرعامل سازمان تعاون روستایی و مجمع نمایندگان استان اردبیل نیز وزیر را همراهی می‌کنند، مرکز پرتودهی محصولات کشاورزی شمال‌غرب کشور در اردبیل افتتاح و چند طرح بخش کشاورزی بررسی و مورد بازدید قرار می‌گیرد.

استان اردبیل با تولید سالانه بیش از ۴.۵ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی، حدود چهار درصد از تولیدات کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است.