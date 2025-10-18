استاندار اردبیل: اردبیل در مسیر تحول کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی یگانه صبح شنبه در آیین افتتاح مرکز پرتو فرایند شمالغرب کشور در اردبیل ضمن خوش آمدگویی به رئیس سازمان انرژی اتمی، وزیر جهاد کشاورزی، نماینده ولی‌فقیه در استان، و دیگر مسئولان استانی اظهار کرد: خوشبختانه امروز شاهد بهره‌برداری از یکی از پروژه‌های مهم و راهبردی استان اردبیل هستیم که در خدمت کشاورزان شمال‌غرب کشور قرار خواهد گرفت. ظرفیت فعلی این مجموعه قابل‌توجه است و تا پایان سال به ۲۵ هزار تن خواهد رسید.

‌وی با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان اردبیل در حوزه کشاورزی گفت: استان اردبیل سالانه بیش از ۴ میلیون تن محصولات کشاورزی تولید می‌کند و نزدیک به ۴ درصد از تولیدات کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است. استان اردبیل در تولید حداقل ۱۲ محصول استراتژیک کشاورزی رتبه‌های اول تا هفتم کشور را داراست.

استاندار اردبیل گفت: ۱۰۰ درصد بذر چغندر قند، ۸۰ درصد ذرت بذری و ۱۰ درصد جوجه یک‌روزه کشور در استان اردبیل تولید می‌شود که نشان از ظرفیت فوق‌العاده این استان در حوزه کشاورزی دارد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای استفاده بهینه از منابع آبی استان گفت: با پیگیری‌های انجام شده، تا پایان سال جاری شاهد بهره‌برداری از سد خداآفرین و سایر سدهای استان خواهیم بود که موجب زیر کشت رفتن حدود ۴۰ هزار هکتار از اراضی خواهد شد.

استاندار اردبیل همچنین اصلاح اطلس الگوی کشت در استان را از دیگر اولویت‌ها برشمرد و تأکید کرد که باید به سمت کشت محصولات با ارزش افزوده بالا حرکت کرد، چرا که ارزش افزوده بخش کشاورزی استان در حال حاضر تنها ۱۸ درصد است که عدد قابل قبولی نیست.

وی به توسعه گلخانه‌های مدرن در اردبیل اشاره کرد و افزود: ۱۰۰ هکتار گلخانه مدرن و آغاز عملیات اجرایی ۳۰۰ هکتار دیگر با حمایت معاونین وزارتخانه و شهرک‌های کشاورزی به بهره برداری خواهد رسید.

امامی یگانه با اشاره به ایجاد شهرک صنعتی صنایع تبدیلی در اردبیل، تصریح کرد: آغاز به کار شهرک صنعتی غیر دولتی صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی با سرمایه‌گذاری ۶ همت توسط بخش خصوصی، باعث افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی بهره‌برداری از انبارها و سردخانه‌های اتمسفریک با ظرفیت فعلی و افزایشی تا ۲۵ هزار تن تا پایان سال خواهد شد.

وی ادامه داد: راه‌اندازی پردیس مشترک پارک علم و فناوری و کشاورزی در منطقه مغان با هدف بهره‌گیری از توان شرکت‌های دانش‌بنیان نیز از دیگر طرح‌های کلان است که منجر به توسعه صنعت کشاورزی در استان اردبیل خواهد شد.