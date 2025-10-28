مدیرکل فرهنگ و ارشاد کرمان: کرمان به استانی رویداد محور تبدیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسحاقی، صبح سه‌شنبه در اولین گردهمایی رؤسای ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان‌های استان کرمان در دولت وفاق ملی، گفت: وفاق اصلی که رئیس جمهور پزشکیان مطرح کرده را باید از حوزه فرهنگ و هنر شروع کنیم که قطعاً منجر به افزایش مشارکت عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی می‌شود.

وی با اشاره به توجه ویژه استاندار کرمان به بخش فرهنگ و هنر، آن را یک فرصت فوق العاده برای انجام کارهای بزرگ خواند و گفت: رویکرد و تاکید مدیریت ارشد استان این است که کرمان به استانی رویداد محور تبدیل شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان به دو برنامه توسعه‌ای "کرمان برفراز" و "لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵" اشاره کرد و افزود: باید از این فرصت برای اجرای برنامه‌ها و رویدادهای شاخص در راستای توسعه فرهنگی به نحو مطلوب بهره بگیریم و شهرستان‌ها در این زمینه برنامه داشته باشند.

وی با تاکید بر حکمرانی فرهنگی مطلوب در استان کرمان تصریح کرد: منابع نباید هدر برود و مدیران بر هزینه کرد اعتبارات نظارت لازم را داشته باشند.

اسحاقی، افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مسئولیت‌های اجتماعی ورود جدی کرده و در استان کرمان نیز باید برای ساماندهی این حوزه اقدام کنیم.

وی تقویت ساختار نیروی انسانی در ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی را از دیگر اولویت‌ها عنوان کرد و گفت: نیروهای خوبی داریم که به عنوان کارشناس و متخصص فعالیت دارند و یکی از رموز موفقیت در مجموعه این است که گردش نیرو داشته باشیم و باید بپذیریم تغییرات در حوزه نیروی انسانی در جهت توسعه بخش فرهنگ و هنر است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان ادامه داد: توسعه سرمایه‌گذاری فرهنگی برای پایداری فعالیت‌های فرهنگی در دستور کار است و برای تقویت اقتصاد فرهنگ و هنر برنامه داریم.

وی بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها برای کل استان تاکید کرد و گفت: فعالیت در این حوزه مختص یک شهرستان نباشد و جامعه هدف را گسترده ببینیم.

اسحاقی اظهار داشت: همه تلاش‌ها را باید به سمت هسته نرم فرهنگ ببریم و مدیران بخش‌های مختلف به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.

وی با تاکید بر لزوم اشراف کامل مدیران به مسائل و موضوعات حوزه مأموریت خود همچنین دغدغه مندی نسبت به حوزه فرهنگ و هنر، افزود: ظرفیت‌های جدیدی داریم که باید به آنها توجه شود و مدیران شهرستان‌ها باید با فرمانداری و سایر دستگاه‌ها و نهادها تعامل خوبی داشته و در فضای مدیریت شهرستان نقش پررنگی داشته باشند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان گفت: فضای تعامل در استان کرمان با توجه به رویکرد دولت وفاق شکل گرفته و باید در این فضا حرکت کنیم.

وی با تاکید بر اینکه قرار نیست در استان کرمان جزیره‌ای عمل کنیم افزود: دستگاه‌های دیگر برای اجرای رویدادهای فرهنگی و هنری باید با اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی فرهنگ و هنر هماهنگ کنند.

اسحاقی، همچنین با اشاره به اهمیت فرهنگ عمومی گفت: در این حوزه دغدغه داریم و شهرستان‌ها نسبت به برنامه‌های هفته فرهنگ عمومی در پنج محور اهتمام ویژه داشته باشند.

وی در ادامه با اشاره به توجه ویژه استاندار کرمان به رونق سینما در استان گفت: شورای سینمای استان کرمان به زودی تشکیل می‌شود و گروهی از تهیه کنندگان، کارگردانان و بازیگران بنا به درخواست استاندار محترم به کرمان می آیند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان با اشاره به هژمونی فرهنگی و سابقه تمدنی ایران تاکید کرد که باید کارهای شاخص و ماندگار از خود به جای بگذاریم و جریان سازی فرهنگی مورد تاکید است.

وی با تاکید بر اینکه باید از ظرفیت فرهنگی، هنری و رسانه‌ای استفاده کنیم گفت: مرجعیت رسانه در استان کرمان باید تقویت شود و در این زمینه نیازمند فکر راهبردی و برنامه در سطح استان هستیم.

اسحاقی، به جامعه هدف نیز اشاره کرد و گفت: باید مشتریان و مخاطبان خود را که مردم هستند افزایش دهیم. وقتی مردم فکر جدید و هوای تازه ببینند، از برنامه‌ها و رویدادها استقبال می‌کنند کما اینکه این اتفاق در ماه‌های اخیر افتاده است.

وی تصریح کرد: یکی از اولویت‌هایی که روز معارفه اعلام کردم، تسهیل گری در صدور مجوزها بود و تاکنون اتفاقات خوبی رقم خورده است.

دبیر شورای فرهنگ عمومی استان کرمان با اشاره به اینکه مسجد باید به جایگاه واقعی خود برسد و محور همه امور جامعه باشد افزود: رویکرد و تاکید رئیس جمهور این است که همه برنامه‌ها حول مسجد شکل بگیرد و در طرح خدمات محله محور به مساجد توجه ویژه شده است.

وی تصریح کرد: برنامه ضعیف فرهنگی و هنری را در استان بر نمی‌تابیم و سطح برنامه‌های شهرستان‌ها باید کیفی باشد.

اسحاقی، با بیان اینکه برنامه‌های مهمتری در پیش داریم تاکید کرد: پاسداشت زبان فارسی و حفظ هویت فرهنگی استان کرمان باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی توجه به مفاخر فرهنگی را از برنامه‌های اصلی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان کرد و گفت: برنامه ملی و استانی را به دستور استاندار محترم برای بزرگداشت استاد باستانی پاریزی تعریف کردیم که باید باشکوه برگزار شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان ادامه داد: فرهنگ و ارشاد اسلامی مرجعیت فرهنگی را برعهده دارد و سایر دستگاه‌ها خدمات فرهنگی ارائه می‌دهند البته این روند باید با تعامل و بدون چالش دنبال شود.

وی گفت: همچنین در حوزه کتاب و کتابخوانی باید به سمت کارهای نوآورانه از جمله پویش کتابخوانی و استفاده از فضای مجازی برویم.

اسحاقی، با تاکید بر اینکه در حوزه فرهنگ و هنر باید آرامش برقرار باشد، تصریح کرد: تکریم ارباب رجوع خط قرمز ماست و همه اقشار را پذیرا و با هنرمندان ارتباط داشته باشید.

وی «تعادل در اجرای برنامه ها» و «تعامل با سایر بخش‌ها و دستگاه ها» را مورد تاکید قرار داد و گفت: توجه به مساجد و فعالیت‌های قرآنی در اولویت باشد و همه تفکرهای سیاسی برای ما محترم است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان با برشمردن سه نوع مدیریت سلیقه‌ای، اقتضایی و برنامه‌ای گفت: در فضای فرهنگ و هنر مدیر باید برنامه محور، مشارکت پذیر و دغدغه مند باشد.

اسحاقی با اشاره به تحولات دیجیتال، فضای مجازی و هوش مصنوعی؛ بر لزوم آموزش و به روز رسانی نیروی انسانی متناسب با این تحولات تاکید کرد.

وی توسعه زیرساخت‌ها را در اولویت دانست و افزود: با اعتبار خوبی که جذب کردیم، همه مجتمع‌های فرهنگی و هنری استان کرمان تعمیر و تجهیز می‌شوند.