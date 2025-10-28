عتباتی: برخورد قاطع با اختلاف افکنی قومیتی در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عتباتی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی با اشاره به اتفاقات اخیر عده‌ای که وحدت و همدلی مردمان استان را هدف قرار داده بودند، افزود: هر فردی در هرجایی و با هر سابقه‌ای که تریبون در اختیار دارد به اعتبار مسئولیت و پست قبلی و جدید و پایگاه اجتماعی خود اگر وحدت و انسجام جامعه را با اختلاف افکنی قومیتی و تفرقه افکنی مذهبی بر هم بزند با برخورد قاطع و بدون مماشات دستگاه قضائی مواجه خواهد شد.

وی در ادامه با تبریک میلاد با سعادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار و چهلمین سالگرد تشکیل شورای فرهنگ عمومی، عنوان کرد: معلمی شغل انبیاست و هدایت جامعه بر عهده معلم است لذا می‌بایست نقش آموزش و پرورش در جامعه نمود پیدا کند نه اینکه کژی‌ها و کاستی‌هایی که در سطح جامعه است آموزش و پرورش را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی افزود: نقش معلم در فرهنگ سازی بی بدیل و بی نظیر است و اثر بخشی که یک معلم در ساختن یک جامعه دارد با هیچ چیز قابل مقایسه نیست و از این رو هرچه قدر در حوزه خدمت به معلمان در بخش‌های مختلف تلاش گردد معلم با فراق بال می‌تواند نسل‌های بعدی را بسازد.

طرح قاضی در مدارس آذربایجان غربی اجرا می‌شود

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با اشاره به اقدامات دستگاه قضائی با مشارکت آموزش و پرورش در راستای فرهنگ سازی به اجرای طرح قاضی در مدرسه اشاره کرد و گفت: در این طرح با رویکرد پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی قضات در مدارس خصوصاً مدارس حومه و مناطق محروم حضور یافته و ضمن آموزش بایدها و نبایدهای حقوقی به دانش آموزان، به ارائه خدمات مشاوره‌ای برای والدین و معلمان و مربیان می‌پردازند.

وی افزود: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مستمرا با آموزش و پرورش در تعامل است و خصوصاً در بحث ترک تحصیل دستورات خوبی برای فراهم شدن زمینه بازگشت این دانش آموزان به تحصیل دستورات صادر نموده است.

رئیس شورای قضائی استان به برنامه‌های اصلاح و تربیت نوجوانان بزهکار نیز پرداخت و گفت: در مواردی که نوجوانان برهکاری که متأثر از محیط اجتماعی، خانوادگی و فرهنگی پایشان به دادگستری باز می‌شود با استفاده خدمات مشاوره‌ای سایر مجموعه‌ها بحث اصلاح و تربیت در دستور کار قرار دارد.

هدف امروز دشمن ضربه زدن به انسجام ملی است

نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌غربی و امام جمعه ارومیه نیز در این نشست با بیان اینکه پرهیز از تنش‌های قومیتی و خودداری از دامن زدن به آن‌ها، زمینه حفظ انسجام و اتحاد ملی را فراهم می‌کند، افزود: اگر اتحاد و انسجام ملی وجود نداشت، کشور متحمل ضربات سنگینی می‌شد اما مدیریت داهیانه رهبر معظم انقلاب و همبستگی ملت ایران مانع از وقوع چنین آسیب‌هایی شد.

حجت الاسلام و المسلمین سیدمهدی قریشی خاطرنشان کرد: دشمن تصور می‌کرد بین ملت ایران اتحاد و انسجامی وجود ندارد و بیشتر جامعه ایرانی دچار تفرقه است، بنابراین با این تصور دست به تجاوز زد اما آنچه دید برخلاف این تصور باطل بود و یکپارچگی ملت ایران او را مأیوس کرد.

امام جمعه ارومیه با تأکید بر اینکه هدف امروز دشمن ضربه زدن به انسجام ملی است، تصریح کرد: تمام نیروهای دشمن بسیج شده‌اند تا اتحاد موجود را از بین ببرند، بنابراین نباید اجازه داد مباحث تفرقه‌آمیز در استان مطرح شود و باید فضا برای اختلاف‌افکنان تنگ شود.

وی همچنین به برخی اقدامات در فضای مجازی برای اختلاف افکنی اشاره کرد و گفت: انتشار عکس‌ها و مطالب با محتوای تفرقه‌افکنانه در مسیر دشمن حرکت کردن است و باید با هوشیاری از این رفتارها جلوگیری شود.