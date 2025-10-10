به گزارش خبرگزاری مهر، حسین اسحاقی، در دومین نشست کمیته فرهنگی و هنری ستاد ترویج مکتب سردار شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: امسال رویکرد ما این است که برنامههای کمیته فرهنگی هنری متفاوتتر از قبل باشد.
وی تعیین کارگروههای ذیل کمیته فرهنگی هنری را از دستورکارهای این نشست عنوان کرد و افزود: برنامههای فرهنگی و هنری دارای اهمیت است بنابراین باید بین اعضای کمیته تقسیم کار صورت گیرد و گروههای تخصصی مشخص شوند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان بیان کرد: اولویت ما برنامههای کیفی، قابل اجرا و اثرگذار است و از همه دستگاههای ذیربط انتظار میرود که در این راستا حرکت کنند.
وی با تاکید بر پرهیز از موازیکاری گفت: اولویت دیگر ستاد ترویج مکتب شهید سلیمانی، مردمیسازی امور است و از سیاستهای اصلی ستاد این است که برنامهها را میان مردم ببریم و فراگیری داشته باشند.
اسحاقی، ادامه داد: باید به گونهای برنامه ریزی شود که علاوه بر ایام سالگرد شهادت سردار دلها، برنامههای شاخص و مهم در طول سال نیز تداوم داشته باشد.
وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه استانی کتاب در سال جاری گفت: در این نمایشگاه بخش ویژه کتابهایی که با موضوع سردار سلیمانی تولید شده است در نظر گرفته شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان گفت:استفاده از ظرفیت هنرمندان و دعوت از آنان، اجرای تئاترهای خیابانی، سرود، برگزاری دوره آموزشی بازیهای رایانهای، شب شعر مقاومت، برپایی نمایشگاهها، استفاده از ظرفیت انجمنهای هنری و موزه هنرهای معاصر در ایام سالگرد برای زائران مرقد سردار دلها از دیگر برنامهها است.
مجید منصوری مسئول بسیج هنرمندان استان کرمان نیز در این نشست گفت: کمیته فرهنگی هنری یکی از مهمترین کمیتههای ستاد ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی است و سیاستگذاریها مشخص شده که بر اساس آن، برنامهها دنبال میشود.
وی ادامه داد: قرار است از همه ظرفیتهای فرهنگی هنری استفاده شود و همه کسانی که میتوانند در حوزه فرهنگ و هنر تاثیرگذار باشند میتوانند در این عرصه به فعالیت بپردازند.
مسئول بسیج هنرمندان استان کرمان گفت: به دنبال تعدد برنامهها نیستیم و برنامههای باکیفیت و در خور شان سردار سلیمانی و دیگر شهدای عزیز مدنظر است.
وی تصریح کرد: برنامهها نباید مختص به ایام سالگرد باشد و هر دستگاه حداقل یک برنامه فرهنگی هنری شاخص ارایه دهد که حتی جنبه ملی داشته باشد.
منصوری افزود: در جلسه قبل پیشنهاداتی ارائه و قرار شد سه کارگروه تولیدات، رویدادها و پویشها هر کدام با مسئولیت یک دستگاه مشخص شود تا فعالیتها به صورت تخصصی پیگیری شوند.
وی گفت: باید با سایر کمیتههای ستاد ترویج مکتب شهید سلیمانی هم در ارتباط باشیم تا کار قرارگاهی و ثمربخش انجام شود.
سرهنگ رسول رستمی معاون فرهنگی هنری سپاه ثارالله استان کرمان نیز با اشاره به قدرت تاثیرگذاری هنر بر افکار و اذهان افراد جامعه گفت: هنوز نتوانستهایم در این زمینه از ابزار هنر استفاده کنیم.
وی افزود: معمولا فعالیت کمیتهها معطوف به زمان بزرگداشت سالگرد شهادت حاج قاسم است اما تنها کمیتهای که ماموریت آن تمام نمیشود و قبل، حین و بعد از سالگرد فعالیت دارد، کمیته فرهنگی و هنری است.
معاون فرهنگی هنری سپاه ثارالله استان کرمان اظهار داشت: دستگاههای اجرایی باید با دغدغهمندی خاص برنامهها را پیگیری کنند و همه ما به دنبال این هستیم که مکتب شهید سلیمانی ترویج یابد.
