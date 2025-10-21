مدیرکل فرهنگ و ارشاد کرمان: جریان خوشنویسی در کرمان پویا و با نشاط است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسحاقی، شامگاه سهشنبه در آئین افتتاحیه نمایشگاه آثار یازدهمین سالانه خوشنویسی استان کرمان که در موزه هنرهای معاصر صنعتی برگزار شد گفت: خوشنویسی یک جریان زنده معنوی و هنری است که از دل معنا بر میخیزد و با زیبایی آمیخته میشود.
وی با اشاره به اینکه خوشنویسی در طول تاریخ نقش اساسی در تعالی سایر هنرها داشته است افزود: نسخ خطی و کتابآرایی تا کاشیکاری مساجد، کتیبههای تاریخی و طراحی فرش، هنر نگارگری حتی گرافیک معاصر از برکت هنر خوشنویسی، غنا یافتهاند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان ادامه داد: نسخههای خطی مانند قرآن کریم، شاهنامه فردوسی، مثنوی معنوی و دیوان حافظ، نه فقط میراث ادبی و معنوی، بلکه گنجینههای عظیم هنری هستند که هنرمندان خوشنویس خلق کردهاند.
وی گفت: هنرمند خوشنویس فراتر از مهارت فنی، نیازمند صبر، تمرکز، تهذیب نفس و عشق به زیبایی است.
اسحاقی اضافه کرد: به مناسبت هزار و پانصدمین سال تولد پیامبر رحمت و مهربانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این دوره برنامههای خوبی را برای امسال تدارک دیده است.
وی افزود: پیشنهاد میشود هنرمندان با هماهنگی انجمن خوشنویسان استان کرمان، قرآن کریم را به زیور طبع آراسته کنند و با تذهیب زیبا در اختیار اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برای چاپ و نشر قرار گیرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان گفت: آمادگی داریم که آثاری از هنرمندان خوشنویس را چاپ و منتشر کنیم و معاونت امور هنری اداره کل در این زمینه پیگیری خواهد کرد.
وی برگزاری آئینهای تجلیل از خوشنویسان استان کرمان را از دیگر برنامهها عنوان کرد و افزود: مذاکراتی داشتیم که اکسپو هنرمندان کرمان را امسال برگزار کنیم و به کلیاتی رسیدیم که جزئیات آن را پس از مشورت با خود هنرمندان اعلام خواهیم کرد.
اسحاقی گفت: امیدواریم در دوره جدید انجمن خوشنویسان کرمان اتفاقات خوبی رخ دهد و با وفاق و همدلی در همه گروهها و رشتههای هنری بهویژه هنرهای تجسمی اقدامات خوب و شایستهای را انجام دهیم.
