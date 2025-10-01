به گزارش خبرگزاری مهر، حسین اسحاقی، در دومین نشست هماهنگی ستاد برگزاری نخستین جشنواره ادبی دختران و بانوان که با حضور مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان برگزار شد گفت: یکی از مهمترین رویکردهای دولت چهاردهم توجه به زبان و ادبیات فارسی و استفاده از ظرفیت‌های خلاقانه دختران دانش آموز و دانشجو و همچنین بانوان هنرمند و ادیب است که این رویداد نیز به شناسایی و معرفی استعدادهای نهفته ادبی و معرفی مفاخر کمک می‌کند.

وی افزود: قرار است با همت موسسه فرهنگی و هنری خانه ادبیات دیار کریمان و همزمان با زاد روز بانوی شاعر معاصر ایران، پروین اعتصامی در بیست و پنجم اسفند ماه، علاوه بر شناسابی و معرفی زوایای زندگی و آثار این چهره نام آشنا، بخش ویژه این رویداد به یک شخصیت ادبی بانوی کرمانی نیز بپردازد که امسال بانو حیاتی کرمانی و سال آینده زنده یاد فاطمه جهانگرد محوریت خواهند داشت.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان نیز گفت: خوشبختانه با حمایت استاندار کرمان و همراهی ادارات، نهادهای فرهنگی و هنری و اجتماعی زمینه‌های خوبی برای برگزاری رویدادهای استانی، منطقه‌ای، ملی و بین المللی فراهم شده است.

ندا نظامی، افزود: سال گذشته همزمان با سالروز تولد پروین اعتصامی آیین تجلیل از بانوان فرهیخته در کرمان برگزار شد و از امسال رویکرد ما، تخصصی کردن فعالیت‌های مرتبط با دختران و بانوان استان کرمان است که در همین راستا این رویداد ادبی فاخر در دستور کار مدیریت استان و ستاد برنامه‌های "کرمان برفراز" قرار گرفته و امیدواریم مانند جشنواره شعر رضوی، این رویداد ادبی بتواند در سطح ملی خوش بدرخشد.