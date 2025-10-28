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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۳۲

تکذیب دخالت شورای عالی امنیت ملی در موضوعات فوتبالی

تکذیب دخالت شورای عالی امنیت ملی در موضوعات فوتبالی

دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با انتشار اطلاعیه‌ای، اخبار منتشرشده درباره ورود شورا به تصمیمات فوتبالی را نادرست خواند و تأکید کرد این شورا تنها در مسائل مرتبط با امنیت ملی ورود می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه‌ای، نسبت به انتشار برخی اخبار غیرمستند درباره ورود شورا به تصمیمات مرتبط با فوتبال کشور واکنش نشان داد و این اخبار را فاقد صحت دانست

در این اطلاعیه آمده است: شورای عالی امنیت ملی بر اساس قوانین و مأموریت‌های مصوب، صرفاً در موضوعاتی ورود می‌کند که به امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و صیانت از منافع و امنیت مردم کشور مرتبط باشد. بدیهی است موضوعات اجرایی و مدیریتی در حوزه‌های ورزشی، مادام که واجد ابعاد امنیت ملی نباشند، در حیطه وظایف شورا تعریف نمی‌شوند.

شورای عالی امنیت ملی ایران متذکر می‌شود طبق مصوبات قانونی، اطلاع رسانی درباره اخبار دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی صرفاً توسط این دبیرخانه انجام خواهد شد و هیچ رسانه‌ای مجوز انتشار اخبار غیررسمی و تأیید نشده از جلسات و تصمیمات این مجموعه را ندارد.

کد مطلب 6637654
حسین کشتکار

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