پورمحمدی: منابع موجود برای تأمین کامل کالاهای اساسی و دارو کافی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید پورمحمدی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۶ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: در سال جاری با دو موضوع کلیدی روبرو بودیم؛ نخست، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه که یکی از بزرگ‌ترین مقاطع تاریخ کشور بود و ایران در مواجهه با استکبار جهانی و بزرگ‌ترین قدرت نظامی دنیا، سربلند بیرون آمد و دوم اینکه سال گذشته نفت را بشکه‌ای ۷۱ دلار می‌فروختیم، یعنی قیمت جهانی ۷۱ دلار بود اما در سال جاری به ۵۱ دلار تنزل پیدا کرده، بنابراین از یک طرف با جنگ تحمیلی و از سوی دیگر با کاهش قابل توجه قیمت نفت مواجه شدیم که تأثیر مستقیمی بر اقتصاد کشور داشت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بیان کرد: البته با انسجام ملی، علاوه بر مدیریت موفق مسائل نظامی، دولت نیز توانست کمترین خللی در امور جاری کشور ایجاد نشود؛ پرداخت‌های جاری و عمرانی با نظم انجام شد و حتی نسبت به سال گذشته بهبود داشت و معضلات باقی‌مانده از سال‌های قبل که نگرانی جمعیت زیادی از مردم را ایجاد کرده بود، رفع شد.

کاهش نگرانی‌ها درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

وی متذکر شد: سال گذشته در مورد متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مشکلاتی وجود داشت، اما در سال جاری به طور منظم ۱۸۰ هزار میلیارد تومان ماهانه پرداختی بازنشستگان در حال انجام است و نگرانی‌ها در این بخش کاهش یافت.

پورمحمدی بیان کرد: همچنین معلمان ۱۴۰۰ با مشکلاتی مواجه و نمایندگان مجلس نیز در این مورد نگران بودند و تمام این مطالبات تسویه و دغدغه‌های آنان برطرف شد. البته کشاورزان نیز مطالبات خود را دریافت کردند و پرداخت یارانه‌ها هم یک ساعت به تأخیر نیفتاد و بدون تأخیر توزیع شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تصریح کرد: از شب عید تاکنون ۴ مرحله کالابرگ به دهک‌های اول تا سوم اختصاص یافته که در هر مرحله، هر نفر ۵۰۰ هزار تومان دریافت کرده، یعنی یک خانوار چهار نفره در هر دوره دو میلیون تومان کمک معیشتی دریافت کرده است و برای دهک‌های سوم تا هفتم، هر نفر ۳۵۰ هزار تومان دریافت کرده است، یعنی یک خانوار چهار نفره در هر دوره یک میلیون و چهارصد هزار تومان کمک معیشتی دریافت کرده است؛ هدف از این اقدامات این بوده که نظام جمهوری اسلامی دغدغه معیشتی مردم را در هر شرایطی مورد توجه قرار دهد.

وی ادامه داد: با تمام این تلاش‌ها، در عمل مشکلاتی وجود دارد و بر اساس قانون بودجه، سهم دولت از فروش نفت به صورت ارز با نرخ ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومان صرف دارو و کالاهای اساسی می‌شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بیان کرد: با وجود این، منابع موجود برای تأمین کامل کالاهای اساسی و دارو کافی نیست و هر ساله دولت مجبور می‌شود ۲ تا ۲.۵ میلیارد دلار استقراض کند تا کسری را جبران کند. با وجود فشارهای زیاد که دولت به خود وارد می‌کند، برای تأمین معیشت مردم، وقتی قیمت نفت از نرخ بالاتر به سطح پایین‌تر کاهش پیدا می‌کند، منابع ارزی کشور محدود می‌شود و مدیریت هزینه‌ها دشوار می‌شود. نتیجه این محدودیت‌ها آن است که کالاهای اساسی و دارو به شکل مناسبی به دست مردم نمی‌رسد.

روش فعلی حمایت معیشتی به شکل کامل مؤثر نیست

وی افزود: هم‌اکنون، روش فعلی حمایت معیشتی، با وجود تمام تلاش‌ها به شکل کامل مؤثر نیست و بخشی از هدفی که برای حمایت از معیشت مردم تعیین شده است، محقق نمی‌شود.

پورمحمدی با اشاره به اراده مسئولان برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی عنوان کرد: رئیس جمهور در تمامی جلسات روی این موضوع تأکید داشت و ده‌ها جلسه با رئیس مجلس برای اجرای این موضوع داشته ایم. ما قصد داریم کالابرگ را به نحوی به مردم دهیم که به دست افرادی برسد که واقعاً نیازمند هستند، این کالاها باید به دست مردم محروم در دورترین نقاط کشور نیز برسد.

معاون رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت حفظ قیمت‌ها برای کالاهای اساسی، اظهار کرد: این اطمینان باید به مردم داده شود که قیمت اقلام اساسی برای یک بازه زمانی شش ماهه یا یک ساله تغییر نکند.

پورمحمدی بیان کرد: فعلاً برای یک ماه خود را آماده کرده ایم که ضمن نهایی کردن طرح اجرای کالابرگ الکترونیکی، کار خود را آزمایشی شروع کنیم که البته قطعاً ممکن است در وهله اول، اشکالاتی وجود داشته باشد. زمانی که نظام مالی آن به درستی کار کند و هماهنگی‌ها وجود داشته باشد، آن را ادامه می‌دهیم. ما تلاش داریم تا دست واسطه‌ها را کوتاه کنیم تا کالاها در نهایت با قیمت درست به دست مردم برسد.