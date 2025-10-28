به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نعمت‌نژاد روز سه‌شنبه در جریان بازدید اصحاب رسانه از طرح انتقال آب از رودخانه‌های مرزی ضلع شمالی هزار مسجد اظهار کرد: امسال در شرایطی نادر نگران تأمین آب در پاییز و زمستان هستیم، موضوعی که تاکنون فقط دغدغه فصل تابستان بود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی گفت: وضعیت تأمین آب مشهد بسیار نگران‌کننده و بحرانی و سدها تقریباً خالی است، طرح انتقال آب از رودخانه‌های مرزی ضلع شمالی هزار مسجد نیز در دست اجراست که تکمیل آن نیازمند اعتبار ۱۵ همتی است.

وی اضافه کرد: آب موجود در سدهای مشهد شامل؛ دوستی، طرق، کارده و ارداک به کمتر از سه درصد و در سد دوستی به حجم مرده رسیده و با ادامه روند فعلی حداکثر تا آذرماه در تأمین آب مشهد سدها را از دست می‌دهیم.

نعمت نژاد اظهار کرد: در ۲ سال گذشته از سهم کشور ترکمنستان در سد دوستی با تعامل برداشت کرده‌ایم و اکنون هیچ سهمی از داخل مخزن این سد نداریم اما همچنان با تعامل آب برداشت می‌کنیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی گفت: طرح‌های اضطرار تأمین آب مشهد توسط شرکت‌های آب منطقه‌ای و آبفای مشهد از محل اعتبارات تنش و مدیریت بحران در حال اجراست که در صورت تأمین اعتبار اجرای آنها سرعت می‌گیرد.

وی گفت: موجودی مخازن سدها برای تابستان آینده صفر است و باید طرح‌های جایگزین داشته باشیم تا مجبور به جیره‌بندی نشویم.

نعمت نژاد ادامه داد: طرح انتقال آب هزار مسجد از طرح‌های میان مدت تأمین آب شرب مشهد است که با تکمیل آن از رودخانه‌های مرزی ضلع شمالی هزار مسجد ۵۱ میلیون متر مکعب آب شرب به مشهد منتقل خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی اظهار کرد: چهار سازه اصلی این طرح شامل؛ سدهای ابیورد، قره‌تیکان، چهچهه و تصفیه‌خانه شماره ۳ مشهد ساخته شده و تنها بخش خط انتقال اتصالات این سازه‌ها باقی‌مانده است.

وی ادامه داد: هزینه سازه‌های ساخته شده ۳۰ هزار میلیارد ریال بود و برای تکمیل این طرح با ۲۵۰ کیلومتر خط انتقال ۱۵ همت اعتبار نیاز است و طبق مصوبه ماده ۲۳ طرح باید ۹۰ درصد اعتبارات توسط وزارت نیرو و ۱۰ درصد توسط دولت تأمین شود که البته خواستار اصلاح ماده ۲۳ توسط دولت هستیم.