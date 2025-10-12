امامی:۳۲پروژه آبرسانی در روستاهای شهرستان گناباد به بهره برداری می رسد

حسین امامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با نشست مدیران عامل مجامع خیرین آبرسان آب شرب کشور ۳۲پروژه تامین آب روستایی هم افتتاح می‌شود.

وی افزود: این تعداد پروژه با مشارکت حاج اکبر ابراهیمی و توسط شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی در روستاهای شهرستان گناباد به بهره برداری می‌رسد.

وی مجموع کمک‌های مشارکتی این واقف برای اجرای پروژه‌های آبرسانی شهرستان گناباد را ۷۰ میلیارد ریال اعلام کرد و تامین لوله در اندازه‌های مختلف و مخازن پلی اتیلن ذخیره آب را از جمله کمک‌های این واقف برشمرد.

امامی اظهار کرد: در حاشیه این گردهمایی از ایستگاه برداشت آب شیرین کن به نام واقف آبرسان کشورهم پرده برداری می‌شود.

وی با بیان اینکه خراسان رضوی و شهرستان مشهد با ۷۱۶ پروژه آبرسانی، در راس استان‌های کشور قرار دارند، ارزش کمک‌های واقف آبرسان به این تعداد پروژه را ۱۴۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برآورد کرد و یاد آورشد: در نتیجه این مشارکت ۵۱۲ هزار نفرجمعیت در قالب ۱۲۸ هزار خانوار از آب شرب برخوردار شده اند.