حسین اسماعیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش مصرف آب در باغ‌ویلاهای اطراف شهر اظهار کرد: بسیاری از این واحدها خارج از بافت رسمی قرار دارند و انشعاب قانونی از آبفا دریافت نمی‌کنند.

مدیر عامل آب و فاضلاب مشهد گفت: در سال گذشته ۱۳ هزار انشعاب غیرمجاز در مشهد و روستاهای اطراف شناسایی شده که حدود هزار مورد آن مربوط به باغ‌ویلاها بوده است.

وی در واکنش به گزارش‌هایی درباره فعالیت حدود پنج‌هزار استخر در باغ‌ویلاهای حاشیه مشهد گفت: اکثر این باغ‌ویلاها خارج از بافت شهری و روستایی قرار دارند و شرکت آبفا به آن‌ها انشعاب رسمی نمی‌دهد. اطلاعات دقیق مصرف آب این واحدها در اختیار آب منطقه‌ای است و باید از آن‌ها استعلام شود.

اسماعیلیان افزود: باغ‌ویلاهایی که در مسیر خطوط انتقال آب قرار دارند ممکن است اقدام به دریافت انشعاب غیرمجاز کرده باشند. این موارد به‌طور مستمر پایش می‌شود و با تخلفات برخورد می‌کنیم. ممکن است همچنان مواردی وجود داشته باشد.

مدیر عامل آب و فاضلاب مشهد با اشاره به وضعیت بحرانی منابع آبی گفت: سال بسیار سختی از نظر بارندگی داریم؛ کاهش بارش‌ها حدود ۳ درصد بوده و ذخایر آبی در حداقل‌ترین حالت قرار دارد.

وی گفت: تمام تلاش ما این است که وارد فاز جیره‌بندی نشویم، زیرا جیره‌بندی نه‌تنها کمکی نمی‌کند بلکه مصرف را افزایش می‌دهد. مشارکت مردم در مدیریت مصرف ضروری است و نباید تصور شود با نزدیک شدن زمستان وضعیت آب بهتر خواهد شد.

اسماعیلیان بیان کرد: سال گذشته ۱۳ هزار انشعاب غیرمجاز در داخل و خارج از بافت مشهد و روستاها شناسایی کردیم که حدود هزار مورد آن مربوط به باغ‌ویلاها در مسیر خطوط انتقال آب بوده و همگی قطع شده‌اند.

مدیر عامل آب و فاضلاب مشهد با اشاره به اینکه برخی مناطق مانند توس همچنان احتمال وجود چاه‌ها و انشعابات غیرمجاز دارند، گفت: در تابستان امسال تنها با تعیین تکلیف انشعابات غیرمجاز، مشکل کم‌آبی ۱۷ روستا حل شد. برخی انشعابات غیرمجاز به اندازه مصرف یک روستا آب برداشت می‌کردند.

وی از مردم خواست موارد مشکوک را گزارش کنند: سامانه تلفنی ۱۲۲، کلید ۴ برای اعلام انشعابات غیرمجاز فعال است و همکاران ما به‌صورت شبانه‌روزی موضوعات را پیگیری می‌کنند.