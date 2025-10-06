  1. استانها
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۴۷

اسماعیلیان: ۱۸ هزار و ۵۰۰ فقره انشعاب فرسوده آب در مشهد تعویض شد

مشهد- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد از بازسازی و تعویض ۱۸ هزار و ۵۰۰ فقره انشعاب فرسوده مشترکین با هدف کاهش هدر رفت آب از ابتدای سال جاری خبرداد.

حسین اسماعیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تنش آبی شدید کلان شهر مشهد، از بازسازی و تعویض ۱۸ هزار و ۵۰۰ فقره انشعاب فرسوده مشترکین تحت پوشش این شرکت با هدف کاهش هدر رفت آب از ابتدای سال جاری خبر داد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد بیان کرد: با توجه به شرایط بحرانی و دشواری در تامین آب کلانشهر مشهد، هرگونه اقدامی که منجر به کاهش هدررفت آب شود در دستور کار این شرکت قرار دارد و به همین منظور از ابتدای سال جاری ۱۸۵۰۰ کنتور آب فرسوده تعویض که این مهم نقش بسزایی در مدیریت مصرف دارد.

وی در ادامه افزود: در شهرستان مشهد بیش از ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار اشتراک آب تحت پوشش خدمات شرکت آب و فاضلاب مشهد قرار دارد و هر ساله طبق برنامه ۲۳ هزار انشعاب فرسوده تعویض می شود.

کد خبر 6613828

