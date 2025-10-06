اسماعیلیان: ۱۸ هزار و ۵۰۰ فقره انشعاب فرسوده آب در مشهد تعویض شد

حسین اسماعیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تنش آبی شدید کلان شهر مشهد، از بازسازی و تعویض ۱۸ هزار و ۵۰۰ فقره انشعاب فرسوده مشترکین تحت پوشش این شرکت با هدف کاهش هدر رفت آب از ابتدای سال جاری خبر داد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد بیان کرد: با توجه به شرایط بحرانی و دشواری در تامین آب کلانشهر مشهد، هرگونه اقدامی که منجر به کاهش هدررفت آب شود در دستور کار این شرکت قرار دارد و به همین منظور از ابتدای سال جاری ۱۸۵۰۰ کنتور آب فرسوده تعویض که این مهم نقش بسزایی در مدیریت مصرف دارد.

وی در ادامه افزود: در شهرستان مشهد بیش از ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار اشتراک آب تحت پوشش خدمات شرکت آب و فاضلاب مشهد قرار دارد و هر ساله طبق برنامه ۲۳ هزار انشعاب فرسوده تعویض می شود.