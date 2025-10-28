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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۵۴

اسماعیلیان: تبلیغات گسترده مدیریت مصرف آب در بیلبوردهای مشهد آغاز شد

اسماعیلیان: تبلیغات گسترده مدیریت مصرف آب در بیلبوردهای مشهد آغاز شد

مشهد- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد از تبلیغات گسترده مدیریت مصرف آب در بیلبوردهای بزرگ شهری مشهد و مدارس آموزش و پرورش خبرداد.

حسین اسماعیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خشکسالی‌های پی در پی موجب شده تا موجودی آب در سدهای تأمین کننده آب شرب کلان شهر مشهد به شدت کاهش یافته و سفره‌های آب زیرزمینی فشار مضاعفی را متحمل شوند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد افزود: در سال‌های گذشته، سدها به طور متوسط ۵۰ درصد آب شرب مشهد را تأمین می کرده اند و اکنون متوسط موجودی آب در سدهای تأمین کننده آب شرب مشهد به کمتر از ۳ درصد کاهش یافته است، لذا در این ارتباط و به منظور آگاه سازی هر چه بیشتر شهروندان با وضعیت بحرانی منابع آب شرب مدیریت مصرف بهینه آب؛ موضوع تبلیغات محیطی با تعامل و همکاری شهرداری مشهد، اداره کل آموزش و پرورش، اداره کل فرودگاه‌های، اداره کل راه آهن و شرکت آب منطقه‌ای مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

وی افزود: در همین راستا دیوار نویسی مدارس بر اساس یک برنامه منسجم و مداوم از ابتدای سال تحصیلی ۱۴۰۴ – ۱۴۰۳ آغاز شده و تاکنون بیش از ۳۰۰۰ متر مربع انجام شده است.

اسماعیلیان افزود: در زمینه بهره گیری از ظرفیت بیلبوردها و تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر نیز بیش از ۱۵۰ تابلو با مساحتی قریب به ۴۰۰۰ متر مربع در سطح شهر مشهد در معرض دید عموم قرار گرفته و ادامه این روند همچنان در دستور کار شرکت آبفای مشهد قرار دارد.

کد مطلب 6637618

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    نظرات

    • Ata IR ۲۱:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
      0 0
      پاسخ
      اگر تبلیغات در جهت گاهش جمعیت باشد موثر خواهد بود وگر نه تبلیغ هایتان بی فایده است

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