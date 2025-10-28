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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۹:۲۷

عراقچی: قهرمانی تیم ملی هندبال بانوان نماد شایستگی بانوان ایرانی است

عراقچی: قهرمانی تیم ملی هندبال بانوان نماد شایستگی بانوان ایرانی است

وزیر امور خارجه ضمن تبریک قهرمانی تیم ملی هندبال بانوان ایران در پیامی گفت: این قهرمانی، نمادی از توانمندی و شایستگی بانوان ایرانی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در پیامی نوشت: قهرمانی تاریخی تیم ملی هندبال دختران ایران در بازی‌های آسیایی را به ملت بزرگ ایران، خانواده هندبال کشور و به‌ویژه دختران قهرمان و شجاع‌مان که با حفظ اصول فرهنگی و اعتقادی خود به آن دست یافتند، تبریک می‌گویم.

وی افزود: این افتخار بزرگ، که نخستین مدال طلای تاریخ هندبال بانوان ایران در بازی‌های آسیایی است، حاصل تلاش، پشتکار و اراده ستودنی دختران این سرزمین است.

عراقچی یادآور شد: این قهرمانی، نمادی از توانمندی و شایستگی بانوان ایرانی است. امیدوارم قهرمانی آسیایی مقدمه‌ای برای تداوم درخشش دختران ایران در عرصه‌های مختلف ورزشی و برافراشته‌ماندن همیشگی پرچم پرافتخار کشورمان باشد.

عراقچی: قهرمانی تیم ملی هندبال بانوان نماد شایستگی بانوان ایرانی است

کد مطلب 6637729
حسین کشتکار

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