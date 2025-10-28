عراقچی: قهرمانی تیم ملی هندبال بانوان نماد شایستگی بانوان ایرانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در پیامی نوشت: قهرمانی تاریخی تیم ملی هندبال دختران ایران در بازی‌های آسیایی را به ملت بزرگ ایران، خانواده هندبال کشور و به‌ویژه دختران قهرمان و شجاع‌مان که با حفظ اصول فرهنگی و اعتقادی خود به آن دست یافتند، تبریک می‌گویم.

وی افزود: این افتخار بزرگ، که نخستین مدال طلای تاریخ هندبال بانوان ایران در بازی‌های آسیایی است، حاصل تلاش، پشتکار و اراده ستودنی دختران این سرزمین است.

عراقچی یادآور شد: این قهرمانی، نمادی از توانمندی و شایستگی بانوان ایرانی است. امیدوارم قهرمانی آسیایی مقدمه‌ای برای تداوم درخشش دختران ایران در عرصه‌های مختلف ورزشی و برافراشته‌ماندن همیشگی پرچم پرافتخار کشورمان باشد.