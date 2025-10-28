به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بقایی در نشست خبری، ضمن تبریک ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار، اظهار داشت: این هفته پدافند غیر عامل هست و ما در وزارت خارجه این موضوع را در راستای صیانت از منافع ملی جدی می‌گیریم.

وی ادامه داد: وزارت خارجه در راستای کمک به تحقق اهداف دیپلماسی اقتصادی دومین جلسه دیپلماسی استانی را در مشهد با حضور نماینده دستگاه‌های اقتصادی و سفرای کشورمان در کشورهای همسایه برگزار کرد.

وی گفت: در سطح منطقه‌ای ما با موضوع فلسطین مواجه هستیم اگر قبلاً در مورد تداوم نسل کشی صحبت می‌کردیم این روزها از نقض آتش بسی که قرار بود مانع کشتار بیشتر فلسطینیان، رسیدن کمک‌های بشر دوستانه به غزه صحبت کنیم.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی افزود: نقض آتش بس در غزه و لبنان مسئولیت کشورهای ضامن را سنگین‌تر می‌کند.

وی عنوان کرد: امروز نشست وزرای کشور اکو در تهران جریان است.

وی در مورد آزادی مهدیه اسفندیاری گفت: آزادی تحت نظارت است و ایشان فعلاً در محلی خارج از زندان اسکان داده شده است و منتظر جلسه بعدی دادگاه هستیم. معتقدیم بی هیچ دلیل موجهی بازداشت شده است. سفارت ما از ابتدا پیگیر کار بود. شخص سفیر بسیار فعالانه پیگیری کردند و دیداری با ایشان داشتند. ما به فعالیت خود برای آزادی کامل ادامه می‌دهیم تا حکم مشروط، به حکم قطعی تبدیل شود.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در مورد تهدیدات اخیر کاخ سفید علیه ونزوئلا، تصریح کرد: این موضوع باعث نگرانی کل جامعه جهانی است. مهم‌ترین قاعده حقوق بین‌الملل منع توسل به زور است. این قواعد در حال نقض شدن در نقاط مختلف دنیا است. این تحول تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی است. موضوع قاچاق مواد مخدر مطرح شده به عنوان فشار برای یک کشور مستقل. این تحول را تحرک خطرناک علیه صلح و ثبات میدانیم؛ لذا اینجا نقش سازمان ملل متحد برجسته می‌شود.

وی در مورد سفر غریب آبادی به افغانستان گفت: سفر ایشان برای رسیدگی به چند موضوعی است که به صورت ثابت دستورکار ایران و افغانستان قرار دارد و شامل امنیت مرزها، حقابه و مسائل قضائی است. در خصوص استرداد مجرمین گفتگوهای خوبی صورت گرفت.

سخنگوی وزارت خارجه درباره سفر نماینده ویژه روسیه در سوریه به تهران گفت: ثبات سوریه به عنوان یک‌کشور مهم در منطقه برای همه‌ی کشورهای منطقه از جمله ایران مهم است. طبیعی است که با کشورهایی که در این موضوع فعال هستند مشورت‌هایی را انجام دهیم.

مبنای همکاری با آژانس، مصوبه مجلس است‌؛ امنیت پایدار لازمه توسعه پایدار است

وی درباره ادعای گروسی درباره مذاکرات محرمانه گفت: مبنای همکاری و تعامل با آژانس قانون مصوب مجلس است. ما کماکان عضو معاهده منع تسلیحات هسته‌ای هستیم و تعاملات را با توجه به مصوبه مجلس پیش می‌بریم. برخی همکاری‌های ما با آژانس، همکاری‌های متعارفی است مثل تعویض سوخت نیروگاه اتمی بوشهر. مبنای همکاری ما در شرایط کنونی قانون مجلس با همکاری شورای عالی امنیت ملی است.

بقایی درباره نشست وزیران کشورهای اکو اظهار کرد: این اجلاس پس از وقفه‌ای طولانی برگزار می‌شود؛ اجلاس پیشین در سال ۲۰۱۰ برگزار شده بود. تمرکز این اجلاس درباره دستورکار کشورهای عضو اکو درباره ایمن‌سازی مرزهای مشترک است؛ ما بر این باوریم که امنیت پایدار لازمه توسعه پایدار است؛ افغانستان هم در این نشست هم حضور دارد؛ از عراق و عمان هم در این نشست حضور دارند.

وی درباره نامه ایران، روسیه و چین به مدیرکل آژانس و اظهارات گروسی مبنی بر مذاکرات پشت پرده، گفت: من این عبارت را از گروسی نشنیدم. مبنای همکاری با آژانس، مصوبه مجلس است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره دبیرکل بعدی سازمان ملل اظهار کرد: انتخاب دبیرکل سازمان ملل تابع قواعد پیش‌بینی‌شده در منشور ملل متحد است؛ این انتخاب باید در یک روند انجام شود و نامزد پیشنهادی باید در شورا و مجمع عمومی تأیید شود. بر اساس رویه دهه‌های گذشته، دبیران کل بر اساس چرخش جغرافیایی انتخاب شدند؛ دیدگاه جمعی سازمان ملل هم این است که رویه موجود ادامه یابد تا انصاف در انتخاب حاصل شود.

وی درباره قطعنامه ۱۹۷۲ سازمان ملل در مورد اصل چین واحد گفت: موضع ما روشن است؛ ما همواره بر تمامیت سرزمینی و احترام به اصل چین واحد در مکاتبات با سازمان ملل و هم در موضع‌گیری‌های شفاهی تاکید کردیم. ما قطعاً این سیاست را ادامه خواهیم داد.

مادامی که رژیم صهیونیستی اطمینان داشته باشد که در مقابل جهان پاسخگو نخواهد بود به اقدامات خود ادامه می‌دهد

بقایی درباره اقدام‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه دیوان بین‌‎المللی دادگستری و آنروا پس از رأی مشورتی دیوان لاهه درباره غزه، گفت: دیوان بین‌‎المللی دادگستری یک نهاد حل‌وفصل اختلاف در سازمان ملل است که دارای جایگاهی مشخص است. نوع موضع‎گیری آمریکا درباره این نهاد و همین‌طور درباره دیوان بین‎‌المللی کیفری در راستای تداوم بی‌‎کیفرمانی رژیم صهیونیستی است. اینکه دولت آمریکا با هر اقدامی توسط جامعه جهانی درباره عملکرد رژیم صهیونیستی چنین واکنشی نشان می‌دهد و دست به تهدید می‌زند و سعی در تحقیر این سازمان‌ها دارد نشانگر همدستی آمریکا در ارتکاب جنایت‌ها است.

بقایی تاکید کرد: مادامی که بی‌کیفری رژیم صهیونیستی ادامه داشته باشد، این رژیم در برابر جامعه جهانی پاسخگو نخواهد بود و به این جنایت‌ها ادامه خواهد داد.

وی با بیان اینکه این رأی، رأی مهمی است چرا که در ادامه آرای مشورتی قبلی است که هم اشغالگری را غیرقانونی اعلام کرده و به نوعی همه اقدام‌های رژیم صهیونیستی را در غزه به‌عنوان نقض فاحش حقوق بشر معرفی کرده است، عنوان کرد: از حیث احکام صادره درباره شدت جنایت‌های ارتکابی در غزه و کرانه باختری تردیدی وجود ندارد و جامعه جهانی موضع خود را روشن کرده است. مشکل در مصونیتی است که آمریکا و برخی کشورهای غربی به رژیم صهیونیستی اعطا کردند و این باعث تداوم جنایت در منطقه شده است.

وی در مورد چشم‌انداز مذاکرات ایران و آمریکا افزود: هرگاه به این جمع بندی برسیم که شرایط و زمینه لازم برای مذاکره‌ای که تأمین کننده منافع ملت ایران باشد وجود دارد، تردید نمی‌کنیم.

شر مطلق در منطقه ما رژیم صهیونیستی است

سخنگوی وزارت خارجه در مورد آینده آتش بس در غزه، گفت: از همان ابتدا ضمن اینکه درباره توقف نسل کشی در غزه اعلام موضع کردیم، نگرانی خودمان را از نقض آتش بس هم اعلام کردیم. می‌بینید که رژیم صهیونیستی طی یکی دو هفته اخیر چطور آتش بس را نقض کرد. تاکید می‌کنم این وضعیت مسئولیت ضامنان آتش بس را سنگین‌تر می‌کند.

وی در مورد اسناد واشنگتن پست مبنی بر همکاری برخی کشور منطقه با رژیم اسرائیل در جنگ غزه گفت: خیلی متعارف نیست در مورد گزارش‌های رسانه‌ای که دارای ضد و نقیض هست، اظهار نظر کنم. آنچه مشخص است و تردیدی نیست، شر مطلق در منطقه ما رژیم صهیونیستی است.

بقایی درباره اظهارات گروسی و احتمال حمله به ایران‌گفت: احتمال تعرض نظامی آمریکا همیشه وجود داشته و آن را نمی‌توانیم تکذیب کنیم و اقدامات خلاف حقوق بین‌الملل آمریکا علیه ایران همیشه وجود داشته است. اینکه همیشه در حالت آماده‌باش باشیم نشانه آینده‌نگری و خردورزی است، اما اینکه ما در حین مذاکره انتظار داشتیم این اتفاق بیفتد، چنین نبود. ما باید به سنگینی جنایت آمریکا توجه کنیم. درباره تماس‌هایمان با آژانس باید اشاره کنم که ما نمایندگی دائم در وین داریم و تماس‌ها ادامه دارد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره پیگیری حقوقی تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، افزود: اولین گام برای هر کار حقوقی در سطح بین‌المللی، مستندسازی است و شواهد و دلایل ارتکاب جنایت باید جمع‌آوری شوند.

وی ادامه داد: ما این کار را از همان روز نخست تجاوز آغاز کردیم و این کار در جریان است، وزارت امور خارجه یکی از نهادهایی است که در کنار قوه قصائیه و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در این زمینه فعالیت دارند؛ ما توانستیم از ۱۲۰ کشور عدم تعهد در نشست اوگاندا محکومیت این جنایت را بگیریم.

رژیم صهیونیستی از هیچ اقدامی برای ضربه زدن به مردم و کشور ایران فروگذار نکرده است

بقایی در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد اظهارات مقام سابق اطلاعاتی رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه در جنگ ۱۲ روزه اهداف رژیم اسرائیل محقق نشد، گفت: برای ما روشن است که رژیم از هیچ اقدامی برای ضربه زدن به مردم و کشور ایران فروگذار نکرده است و نیازی به اعتراف رژیم نداریم؛ این نشانگر ایستادگی و تاب‌آوری ملت ایران است که مانع مطامع بیگانگان درباره تمامیت سرزمینی و امنیت ملی کشور شدند.

وی درباره ادعاهای رژیم در مورد اتهام‌های بی اساس استرالیا به ایران، گفت: برای ما از اول روشن بود که این اتهام بی اساس است؛ ما در این رابطه بیانیه صادر کردیم و من در نشست سخنگویی توضیح دادم که این ادعای مضحک برای تخریب رابطه ایران و استرالیا از سوی نهادهای رژیم طراحی شده است؛ ضمن این برای انتقاد استرالیا به دلیل برگزاری اعتراض‌های صد رژیم مطرح شد؛ استرالیا اعلام کرد که شواهدی دال بر مداخله ایران وجود ندارد و این ثابت کننده موضع ما در همان روزهای نخست است؛ رژیم در حال تحت‌الشعاع قرار دادن بررسی استرالیا است؛ کل این اتهام و ادعا ساخته پرداخته موساد بود و متأسفانه نهادهای استرالیایی بدون بررسی این موضوع را بهانه قطع رابطه با ایران قرار دارند؛ استرالیا باید اکنون از استقلال عمل خود در رابطه با دیگر کشورها دفاع کند.

وزارت خارجه را معطل یک یا چند روند مذاکراتی نکردیم

بقایی در مورد همکاری با روسیه و چین، گفت: درباره مراودات با چین تماس‌های مستمری داریم؛ رابطه ما با این دو کشور در زمینه‌های مختلف به خوبی پیش می‌رود.

وی تصریح کرد: روسیه و چین درباره تحریم‌ها علیه ایران موضع واحدی دارند و مخالفت جدی خود را با تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا اعلام کرده‌اند؛ اشتراک نظر ما درباره این موضوع‌ها به تداوم همکاری‌های ما با این دو کشور در زمینه‌های مختلف کمک می‌کند.

وی درمورد روابط اقتصادی با ترکیه گفت: ما با ترکیه رابطه خوبی مبتنی بر حسن همجواری و احترام متقابل داریم. ترکیه نقش مهمی به عنوان یکی از شرکای اقتصادی ایران دارد.

بقایی در مورد ارسال پیغام از سوی اسرائیل به ایران، گفت: در رسانه‌ها مطرح شد، روسیه هم اعلام کرد چنین موضوعی از سوی مقامات رژیم مطرح شده است. پیام‌های متناقضی می‌شنویم. دریافتیم که فارغ از این پیام‌ها باید همیشه آماده باشیم. نیروهای مسلح ما با تجربه اندوزی از اتفاقات قبلی در آماده‌باش کامل به سر می‌برند. به تجربه آموختیم نمی‌توان به حرف‌ها و قول‌های رژیم اعتماد کرد.

وی درباره سفر لاریجانی به روسیه گفت: این اولین سفر نبود و در راستای ادامه رایزنی‌ها با روسیه است. ما موافقت نامه راهبردی با سوریه داریم. در این سفر راجع به اجرای این سند و سایر موضوعاتی که دو کشور منافع مشترک دارند، بحث شد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در مورد روند گفتگوی ایران‌و آمریکا، افزود: همان‌روند قبلی است.

وی در مورد سفر مشاور امنیت ملی عراق به ایران، گفت: مذاکرات تفاهم امنیتی ایران و عراق در سال ۱۴۰۱ انجام شد و چند ماه قبل به امضا رسید. این مسئولیت متقابل طرفین است که به تعهدات عمل کنند. اجماع نظر دو طرف هست تا تلاش جدی در راستای این تفاهم صورت گیرد. روندی که تا الان انجام شده قابل قبول است تا آنچه در این یادداشت تفاهم پیش بینی شده، به بهترین نحو اجرا شود.

بقایی درباره بحث مذاکرات و اقدامات وزارت خارجه در این باره گفت: وزارت خارجه را معطل یک یا چند روند مذاکراتی نکردیم. موضوع هسته‌ای واقعاً بر ما تحمیل شد و از ابتدا نباید در شورای امنیت مطرح می‌شد. این موضوع چیزی نیست که در شورای امنیت مطرح شود. دیپلماسی یک روند پیوسته و مستمر است، معیار ما درباره اینکه در کجا و به چه شکل از آن استفاده کنیم، منافع ملی ایران است.