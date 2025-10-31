نقش وزارت بازرگانی در واردات اسباب بازی چیست؟

علی ساعت‌ساز تولیدکننده صنعت اسباب بازی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به واردات بی‌رویه کالاهای چینی به کشور گفت: یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، واردات بی‌رویه کالاهای چینی است. علاوه بر این، افزایش قیمت مواد اولیه پتروشیمی نیز چالش بزرگی محسوب می‌شود. حدود ۹۰ درصد تولیدات ما وابسته به مواد اولیه داخلی است و همین مسئله باعث می‌شود با افزایش قیمت داخلی مواجه شویم.

وی ادامه داد: نوسانات شدید نرخ ارز هم چالشی دیگر برای صنعت به‌ویژه حوزه اسباب‌بازی محسوب می‌شود. مسئله واردات بی‌رویه اسباب‌بازی‌های چینی طی ۱۵ تا ۲۰ سال گذشته همواره وجود داشته است. اگر وزارت بازرگانی اقدامات موثری در این راستا انجام دهد و واردات را کنترل کند، تولیدکنندگان ایرانی می‌توانند با کیفیت بالایی رقابت کنند، زیرا اسباب‌بازی‌های داخلی از نظر کیفیت در سطح جهانی تولید می‌شوند. البته، نمی‌گوییم واردات کاملاً متوقف شود، اما حداقل باید حجم آن کاهش یابد تا بازار اشباع نشود.

این تولیدکننده صنعت اسباب‌بازی گفت: معضل بزرگ دیگر در دو یا سه سال اخیر، افزایش بی‌رویه قیمت ارز است. این موضوع تأثیر به سزایی بر هزینه تولید و عرضه گذاشته است. به عنوان مثال، زمانی که محصول ما باید به صورت اعتباری و در بازه سه یا چهار ماه به فروش برسد، این نگرانی جدی وجود دارد که آیا قیمت مواد اولیه طی این مدت ثابت خواهد ماند یا خیر. این نوسانات مداوم از مواد پتروشیمی گرفته تا کارتن، کاغذ، پارچه و سایر ملزومات تولید، تولیدکننده را در شرایط بلاتکلیف و نامطمئنی قرار داده است. متأسفانه طی ماه‌های اخیر این موضوع شدت بیشتری پیدا کرده و مشکلات صنعتگران را دو چندان کرده است.

وی یادآور شد: یکی از ساده‌ترین راه‌های مقابله با مسئله قاچاق، نظارت دقیق بر واردات اسباب‌بازی است. به‌ویژه نظارت بر ابعاد و نوع کالاهایی که وارد می‌شوند؛ مثلاً آیا این محصولات بزرگ‌تر یا کوچک‌تر از نمونه‌های داخلی هستند و یا مشابهی برای آن‌ها در داخل کشور وجود دارد. بازارهایی مثل صالح‌آباد یا بازارهای دیگر که اسباب‌بازی عرضه می‌کنند، نیازمند مدیریت و بررسی جدی‌تری هستند تا بتوان شناسایی کرد چه کالاهایی قاچاق شده‌اند و جلوی این موضوع گرفته شود. این نظارت باید به شکلی دقیق و شدیدتر اعمال شود.

ساعت‌ساز گفت: رئیس انجمن تولیدکنندگان اسباب‌بازی نیز در جلسه‌ای که حدود یک ماه پیش برگزار شد، درباره لزوم بررسی جدی این مسئله صحبت کرد. قرار بود پیگیری‌هایی انجام شود و اکنون منتظر نتیجه‌ای هستیم. مشکلات این صنعت به یک یا دو مورد محدود نمی‌شود؛ زنجیره‌ای از مسائل به هم مرتبط وجود دارد. برای مثال، مواد اولیه همیشه چالش‌برانگیز بوده‌اند؛ حتی اگر قیمت مواد اولیه ۲۰۰ هزار تومان باشد، تولیدکننده نیاز دارد بداند آیا این قیمت برای ۵ تا ۱۰ سال ثابت خواهد ماند تا بتواند برنامه‌ریزی دقیقی برای کسب‌وکار خود داشته باشد.

این تولیدکننده خاطرنشان کرد: با وجود افزایش نرخ ارز، همچنان مسئله قاچاق به قوت خود باقی است. شاید نتوان گفت صددرصد بدون تغییر بوده، اما بدون شک همچنان سودآوری قاچاق موجب ادامه این روند می‌شود. بنابراین نمی‌توان اثر این موضوع را کاملاً نادیده گرفت، اما راه‌حل آن نیز نیازمند سیاست‌گذاری‌های موثر و عملی است.