کیفیت را فدا نکردیم اما تیراژ کم شد / مواد اولیه گران شده است

مهدی ابراهیمی تولیدکننده صنعت اسباببازی، در حاشیه دهمین جشنواره اسباببازی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ما در صنعت اسباببازی دو گونه محصول اصلی داریم. اولین آن اسباببازیهای فیزیکال و حرکتی ماست که با برند هایراکی ثبت شدهاند. شاخصترین محصول ما موشکهای راکتی هستند. این موشکها بدون نیاز به برق کار میکنند و بچهها را وادار به تحرک میکنند. از نظر ایمنی، موشکهای داخلی از جنس فوم هستند و در اکثر محیطها قابل استفادهاند و هیچ خطری برای کودکان ندارند. این محصول در دو دوره اخیر نمایشگاه حجاب، پرفروشترین اسباببازی شد.
وی ادامه داد: گونه دیگر محصولات ما با برند سرآشپز چاپ و ارائه میشود که در دسته بازیهای رولپلی (نقشبازی) قرار میگیرند. ما اساساً هم روی نقشبازی کار میکنیم و هم روی بازیهای حرکتی. در حال حاضر این سری در مجموعه فستفود، مواد غذایی و میوه و سبزیجات قرار دارد و برنامههایی برای توسعه مجموعه آن در آینده داریم.
این تولیدکننده با اشاره به مشکلات صنعت اسباببازی گفت: متأسفانه مشکلات ما در این صنعت با بسیاری از صنایع دیگر مشابه است. مواد اولیه برای ما حرف اول را میزند. نوسانات ارزی که اتفاق میافتد و قیمت مواد اولیهمان را افزایش میدهد، یکی از بزرگترین معضلات ماست. معضل دوم که شاید به نوعی معضل اصلی هم باشد، مسئله حمایت دولت و مجموعههای مالی است. تولید در صنعت اسباببازی بسیار هزینهبر است؛ از ساخت قالبها، تهیه مواد اولیه، تجهیز کارگاه تا استخدام نیرو. متأسفانه حمایتهای لازم از ما انجام نمیشود.
پلیمر ۷۰ هزار تومانی امروز به ۲۳۰ هزار تومان رسیده است
وی خاطرنشان کرد: برای مثال پلیمری که شش ماه تا یک سال پیش با قیمت تقریبی ۷۰ هزار تومان خریداری میکردیم، امروز به ۲۰۰ تا ۲۳۰ هزار تومان رسیده است. این افزایش قیمت تأثیر مستقیم و شدیدی روی قیمت تمامشده محصول میگذارد. اسباببازی که باید قیمت پایینی داشته باشد تا همه خانوادهها بتوانند از آن استفاده کنند، با توجه به اینکه محصول ما صد در صد ایرانی است، گران میشود و قدرت خرید مردم را کاهش میدهد.
ابراهیمی گفت: ما در تأمین اعتبار با مشکل مواجه شدیم. ابتدا ناچار شدیم سیستم تعدیل نیرو را به کار بگیریم و تعداد نیروهایمان را کاهش دهیم. گام بعدی کاهش تیراژ تولید بود تا شرایط کمی ثبات پیدا کند و بتوانیم برنامهریزیهای گذشته را مجدداً پیش ببریم.
وی یادآور شد: مسئلهای که از ابتدا روی آن تمرکز جدی داشتیم، کیفیت جنس بود. خدا را شکر به کیفیت لطمه نزدیم. ما تمام تلاشمان را کردیم که کیفیت محصول پایین نیاید و همچنان با نمونههای داخلی و خارجی قابل رقابت باشد. شعار ما از روز اول استفاده از مواد دست اول بوده است. ما به هیچ عنوان از مواد بازیافتی یا دست دوم استفاده نمیکنیم؛ کلیه پلیمرهای ما نو و دست اول هستند. این کار قیمت تمامشده را بالا میبرد، اما ما کیفیت را فدا نکردهایم.
نمایشگاههای تخصصی اسباببازی که منجر به فروش شوند، بسیار حیاتی هستند
این تولیدکننده با اشاره به نقش نمایشگاهها در فروش و معرفی محصولات گفت: نمایشگاههای تخصصی اسباببازی که منجر به فروش شوند، بسیار حیاتی هستند. متأسفانه بسیاری از نمایشگاههایی که در ایران برگزار میشوند، عمدتاً شوروم (Present محصول) هستند. مخاطب محصول را میبیند و میخواهد همان لحظه خرید کند، اما ما در نمایشگاههایی مثل شهر آفتاب(نمایشگاه ایران تویکس) یا نمایشگاههای بزرگ دیگر با این مشکل مواجهیم. در آن لحظه باید بگوییم که محصول برای شما ارسال میشود یا باید به فروشگاههای دیگر مراجعه کنید. مخاطب ممکن است بعد از خروج از نمایشگاه، خرید را فراموش کرده و یا از جای دیگری تهیه کند.
وی افزود: نمایشگاه اسباب بازی کانون پرورش فکری در این زمینه خوب است و هر سال هم برگزار میشود. اگر امکان برگزاری آن برای دفعات بیشتری در سال فراهم شود، البته من در مورد اینکه این تکرار لطمهای به کلیت نمایشگاه میزند یا خیر تخصص ندارم و نمیتوانم اظهار نظر کنم، بسیار بهتر خواهد بود. اما در حال حاضر این نمایشگاه که دهمین دوره آن برگزار میشود، برای تولیدکننده ثمرده است.
ابراهیمی گفت: استقبال خوبی از نمایشگاهها میشود، هرچند که این دوره به دلیل افزایش زمان برگزاری و همزمانی با برخی تعطیلات رسمی و دولتی، شاید کمی از تعداد جمعیت بازدیدکننده کاسته باشد. اما اگر تبلیغات تلویزیونی و رسانهای بیشتری انجام شود، مردم بیشتر مطلع خواهند شد و قطعاً استقبال بهتر خواهد شد.
نظر شما