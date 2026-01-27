محمدرضا نقی‌زاده تولیدکننده صنعت اسباب‌بازی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت تولیدکنندگان نسبت به شرایط اخیر جامعه گفت: با توجه به شرایط پیش‌آمده، تأمین مواد اولیه ما به شدت وابسته به قیمت ارز و دلار است. از آنجاکه کاغذ و مقوا عمدتاً وارداتی از کشورهایی مانند چین و کره هستند، این وابستگی به نوسانات ارزی تأثیر مستقیمی بر کار ما داشته است. تا جایی که اطلاع دارم، سایر تولیدکنندگان تا حدی وقفه در فعالیت‌های‌شان ایجاد شده یا حتی پروژه‌های بزرگ‌تر خود را موقتاً کنار گذاشته‌اند تا وضعیت بهبود یابد.

وی ادامه داد: در بخش تولید هم با کاهش حجم کار مواجه شده‌ایم و هم از نظر زمانی، مدت اجرای پروژه‌ها به‌طور قابل‌توجهی طولانی‌تر شده است. این موضوع کار را با مشکل جدی روبه‌رو کرده است.

این تولیدکننده گفت: تأمین‌کنندگان مواد اولیه مانند فروشندگان کاغذ گاهی از فروش امتناع می‌کنند، دست نگه می‌دارند، یا حتی قیمت‌ها را به‌طور مکرر تغییر می‌دهند. به‌عنوان مثال، پیش‌فاکتورهایی که صادر می‌کنند تنها برای مدت کوتاهی معتبر است و در طول روز ممکن است چندین بار قیمت کاغذ تغییر کند. این بی‌ثباتی، برنامه‌ریزی و ادامه فرآیند تولید را با دشواری زیادی همراه کرده است.

وی افزود: با توجه به شرایط موجود، در وهله‌اول بسیاری از تولیدکنندگان یا توقف کامل فعالیت را انتخاب می‌کنند یا زمان پروژه‌های خود را به تأخیر می‌اندازند تا ثبات نسبی در قیمت‌ها ایجاد شود. اما مسئله اینجاست که حتی قبل از این شرایط نیز روندی شکل گرفته بود که تولیدکنندگان به‌سمت پروژه‌های کوچک‌تر و کم‌هزینه‌تر حرکت می‌کنند.

تولید بازی‌های کارتی، صرفه‌جویی در هزینه است

نقی‌زاده ادامه داد: به این شکل که یا پروژه‌های بزرگ‌تر را نیمه‌کاره رها می‌کنند، چون ادامه آن از نظر اقتصادی توجیه ندارد، یا پس از اتمام پروژه‌های فعلی، به سراغ تولیدات کوچک‌تری مثل بازی‌های کارتی می‌روند که هزینه تولید کمتری دارند. با این حال، این راه‌حل نیز با چالش‌هایی مواجه است؛ از یک سو بازار توان پرداخت هزینه‌های بالا را ندارد و از سوی دیگر، بازار بازی‌های «کارتی» بسیار اشباع شده و تعداد زیادی از این محصولات در بازار وجود دارد. در نتیجه، از هر نظر ادامه فعالیت در این شرایط دشوار است.

وی یادآور شد: با توجه به شرایط فعلی، به عنوان یک تولیدکننده به نظر می‌رسد دو راهکار اصلی می‌تواند به ادامه فعالیت و رونق تولید کمک کند. اول حرکت به سمت بومی‌سازی تولید مواد اولیه است. در حال حاضر تأمین کاغذ و مقوا عمدتاً از طریق واردات انجام می‌شود و تولید داخلی آن بسیار محدود است. اگر بتوان مانند تجربه موفق صنعت پتروشیمی در تولید داخلی مواد پایه، در این حوزه نیز سرمایه‌گذاری و توسعه فناوری انجام داد، می‌توان به تولید کاغذ و مقوای داخلی با قیمت رقابتی و پایدار رسید. این مسئله علاوه بر کاهش وابستگی به نوسانات ارزی، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت‌تر را برای تولیدکنندگان فراهم می‌آورد.

این تولیدکننده ادامه داد: دوم، ایجاد یک نظام حمایتی شفاف و مستقیم از سوی دولت است به‌گونه‌ای که کاغذ و مقوا بدون دست‌اندازی واسطه‌ها، مستقیماً در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد. چنین سازوکاری می‌تواند ثبات قیمتی، تضمین تأمین و تنوع مواد اولیه را برای واحدهای تولیدی به ارمغان آورد و فضای امن‌تری برای ادامه فعالیت آنان ایجاد کند. در واقع، اگرچه نوسانات ارزی مشکلات زیادی ایجاد کرده، اما می‌توان از این فرصت برای سامان‌دهی بازار واردات و توزیع مواد اولیه استفاده کرد.

وی خاطرنشان کرد: در صورتی که کاغذ با نرخ مشخص و شفافی وارد و به صورت مستقیم در دسترس تولیدکننده قرار گیرد، می‌توان امیدوار بود که بازار به ثبات نسبی برسد و از التهاب قیمتی کاسته شود.

نقی‌زاده گفت: در بازار فعلی ما شاهد نوسانات شدید و تغییرات مداوم در موجودی کالاها هستیم. به‌عنوان مثال، ممکن است در یک بازه زمانی مقدار زیادی از یک نوع مقوای خاص مانند ایندربرد در بازار موجود باشد و چند ماه بعد به‌طور کامل نایاب شود. این نوسانات در موجودی باعث می‌شود قیمت‌ها بی‌ثبات باشد و تأمین مواد اولیه برای تولیدکنندگان به یک چالش دائمی تبدیل شود. متأسفانه ما به‌عنوان تولیدکننده قدرت چندانی برای ایجاد تغییر در این بازار نداریم و در بسیاری موارد مجبوریم خود را با شرایط موجود تطبیق دهیم.

وی افزود: در مورد آینده محصولاتی مانند بازی‌های رومیزی و کارتی، به نظر می‌رسد این صنعت در شرایط بحرانی مانند جنگ یا پس از جنگ، رشد و رونق قابل‌توجهی داشته است. به‌عنوان مثال، در دوران جنگ جهانی و پس از آن، در کشورهایی مانند آلمان شاهد شکل‌گیری مکتب‌های بازی‌سازی و استقبال گسترده از بازی‌های خانوادگی بودیم، زیرا مردم به دنبال راهی برای فرار از فضای سنگین جنگ و گردهم‌آمدن بودند. از نظر تئوری، ممکن است شرایط سخت کنونی نیز چنین تأثیری داشته باشد و تمایل به بازی‌های جمعی را افزایش دهد.

این تولیدکننده یادآور شد: نکته کلیدی این است که برای تحقق این پتانسیل، مردم باید توان مالی خرید این محصولات را داشته باشند. در شرایط فعلی، بازی فکری در اولویت خرید خانواده‌ها نیست و معمولاً پس از تأمین مایحتاج ضروری مانند خوراک، پوشاک و مسکن مورد توجه قرار می‌گیرد. بنابراین، هرچند ممکن است از نظر تئوری تقاضا برای بازی‌های فکری وجود داشته باشد، اما در عمل قدرت خرید مردم تعیین‌کننده است.

نقی‌زاده اظهار کرد: آینده بازی‌های فکری می‌تواند روشن باشد، اما این آینده به شرطی محقق می‌شود که شرایط اقتصادی بهبود یابد و خرید این کالاها در سبد خانوارها قرار گیرد. در حال حاضر، تولید و فروش این محصولات به دلیل هزینه‌های بالای مواد اولیه و کاهش قدرت خرید مردم، با چالش‌های جدی مواجه است.