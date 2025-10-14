امیر بهادری تولیدکننده اسباب بازی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اصلی‌ترین چالش‌های این صنعت گفت: صنعت اسباب‌بازی این روزها با چالش‌های متعددی روبه‌رو شده است. البته این مسئله فقط محدود به صنعت اسباب‌بازی نیست؛ می‌توان گفت که تقریباً تمامی صنایع در شرایط کنونی با مشکلات گوناگونی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. عواملی همچون نوسانات قیمت ارز، نگرانی‌های اقتصادی برای تصمیم‌گیری‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها و مسائل بین‌المللی که مستقیماً بر زندگی مردم سایه انداخته‌اند، تأثیر قابل توجهی بر تصمیم‌گیری‌های کلی فعالان حوزه صنعت و سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با توسعه می‌گذارند. این شرایط دست به دست هم داده‌اند تا وضعیت کلی بسیاری از صنایع چندان مطلوب نباشد.

وی افزود: در مورد صنعت اسباب‌بازی که مخاطب اصلی آن مصرف‌کننده نهایی یا خانواده‌هاست، باید گفت که ارتباط تنگاتنگی با توان خرید خانوار دارد. کاهش توان خرید مردم منجر به آن شده که این صنعت نیز از جانب مشتریان با مشکلات و چالش‌هایی مواجه شود. این نکات نشانگر اهمیت توجه به شرایط اقتصادی و تأثیرات مستقیم آن بر صنایعی هستند که در ارتباط نزدیک با زندگی روزمره مردم قرار دارند.

احتمال حذف شدن خرید اسباب بازی از سبد خانوار وجود دارد

این تولیدکننده گفت: صنعت اسباب‌بازی به‌عنوان یک محصول فرهنگی شناخته می‌شود، اما به دلیل اینکه خرید اسباب‌بازی معمولاً در اولویت خانوارها قرار نمی‌گیرد، احتمال حذف شدن آن از سبد خرید بسیار آسان‌تر وجود دارد. با توجه به این موضوع، می‌توان گفت که این صنعت با چالش‌هایی از سمت مصرف‌کنندگان روبه‌رو است.

وی افزود: وضعیت بازار صنعت اسباب‌بازی همچنان شرایط پیچیده‌ای را تجربه می‌کند و می‌توان به اتفاقات اخیر اشاره کرد که صنایع مختلف از جمله صنعت اسباب‌بازی، تحت تأثیر مسائل جنگ، مشکلات اقتصادی و بحران‌های دیگر آسیب دیده‌اند. هرچند ممکن است در چند هفته‌ی گذشته وضعیت اندکی بهبود یافته باشد، ولی نگرانی درباره آینده، به‌ویژه فصل زمستان پیش‌رو همچنان پابرجاست. این موارد همچنان چالش‌های مهمی برای این صنعت تلقی می‌شوند.

بهادری گفت: چالش‌های اصلی این صنعت در حال حاضر شامل مسائل مختلفی از جمله واردات محصولات خارجی، قاچاق کالا و رقابت با تولیدات غیرایرانی است. بخشی از این رقابت به دلیل تعرفه‌های پایین واردات و همچنین بازار پررونق کالاهای قاچاق شکل گرفته که فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان داخلی وارد کرده است. این عوامل باعث شده‌اند تا شرایط برای تولیدکنندگان داخلی پیچیده‌تر و دشوارتر شود. این تحلیل اجمالی نشان‌دهنده وضعیت فعلی و چالش‌هایی است که صنعت اسباب‌بازی ایرانی با آن مواجه است.

مسئله اصلی در صنعت اسباب‌بازی، بقا نیست

وی افزود: در حوزه اسباب‌بازی، به نظر می‌رسد تولیدکنندگان داخلی باوجود تمام محدودیت‌ها و مشکلات، همچنان برای باقی ماندن در بازار تلاش می‌کنند. این‌گونه نیست که به‌سادگی دست از کار بکشند و بگویند دیگر توان ادامه و رقابت ندارند. با هوشمندی و ابتکار، راه‌هایی برای ادامه مسیر پیدا می‌کنند تا بقای خود را حفظ کنند. البته مسئله اصلی در اینجا تنها بقا نیست؛ موضوع، توسعه است. بقای صنعت هرچند مهم است، اما تولیدکنندگان ما توانسته‌اند در سطحی ایستاده باقی بمانند و منتظر روزهای بهتر باشند.

این تولیدکننده گفت: در ۱۰ یا ۱۵ سال اخیر، صنعت اسباب‌بازی شاهد رشدی چشمگیر بوده است. این رشد در تنوع و کیفیت محصولات داخلی کاملاً مشهود است. تولیدکنندگان موفق به ارائه کالاهایی متنوع‌تر همراه با کیفیت بالاتر شده‌اند، که بسیار مطلوب است است و امیدواریم این روند ادامه پیدا کند. اگر این پیشرفت ادامه داشت، می‌توانستیم به یکی از بازیگران اصلی صنعت اسباب‌بازی در عرصه بین‌المللی تبدیل شویم. بسیاری از تولیدکنندگان با هدف‌گیری و برنامه‌ریزی صادراتی به دنبال ورود جدی‌تر به این بازار بودند و فعالیت‌های‌شان در سال‌های اخیر نشان از همین تلاش بوده است.

بهادری گفت: هم‌اکنون شرایط اقتصادی ایدئالی وجود ندارد؛ زمین بازی صنعت، زمین سختی است. فضایی نیست که بتوان در آن همانند یک زمین حاصلخیز، با کاشت بذر، انتظار رشد و شکوفایی داشته باشیم. به همین دلیل، سرعت رشد و توسعه ما کاهش یافته و هزینه فرصت این وضعیت نیز بسیار بالا رفته است. این فرصت‌های از دست رفته، مسئله‌ای نیست که تنها مختص صنعت اسباب‌بازی باشد؛ بلکه طی دهه‌های اخیر گریبانگیر بخش‌های مختلف اقتصاد کشور بوده است. حالا هم در این حوزه به شکل مشخص دیده می‌شود که با وجود تمام تلاش‌ها، میزان نتایج پایین‌تر از حد انتظار است.