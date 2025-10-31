به گزارش خبرگزاری مهر، مجید آرامی در نخستین همایش پیشگیری از خودکشی در استان بوشهر بیان کرد: پیشگیری مؤثر در خصوص خودکشی نیازمند بازسازی رابطه خانواده، تحلیل داده‌های بین‌دستگاهی و طراحی مداخلات بومی است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر ضمن پرداختن به تبیین دقیق ابعاد قضائی، جرم‌شناختی و اجتماعی پدیده خودکشی در میان نوجوانان و سایر اقشار جامعه، گفت: از هر منظر پزشکی، روان‌شناختی، اجتماعی و قضائی که به پدیده خودکشی بنگریم، این پدیده پیامد گسست‌هایی در ساختارهای حمایتی فرد است و دستگاه قضائی به دلیل مواجهه با لایه‌های پنهان منازعات خانوادگی و اجتماعی، نقش کلیدی در همگرایی مداخلات پیشگیرانه دارد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر در ادامه به پیشنهادهای علمی و پژوهشی از جمله مطالعات میان‌رشته‌ای (روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، حقوق و اقلیم‌شناسی اجتماعی) برای واکاوی این الگو سازماندهی شود، در صورت اثبات نقش عوامل فصلی تحصیلی، مداخلاتی زمان‌بندی‌شده و هدفمند برای نیمه دوم سال طراحی شود (مانند تقویت مشاوره مدارس در ماه‌های بحرانی) اشاره کرد.

آرامی در ادامه سخنان خود ضمن ارزیابی تخصصی مقالات و پیشنهادها، از آماده سازی و نهایی سازی طرح جامع پیشگیری از خودکشی در استان بوشهر خبر داد که توسط کارگروه پیشگیری از خودکشی و جمعی از نخبگان در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر تهیه شده است.

وی گفت: این طرح با مشارکت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر، سازمان بهزیستی استان، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، اداره کل آموزش و پرورش و اندیشکده روانشناسی قضائی تدوین شده و شامل بسته‌های آموزشی برای والدین، دانش‌آموزان و معلمان، مسیرهای ارجاع فوری و ایجاد بانک داده برای پایش مستمر است.