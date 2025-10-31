همایش پیشگیری از خودکشی در استان بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان نظام روانشناسی استان بوشهر در این سمپوزیم، بر ضرورت هم‌افزایی نهادهای مختلف به منظور کنترل و کاهش آسیب‌های روانی اجتماعی تأکید کرد.

پولادی ریشهری هدف برگزاری اولین سمپوزیم پیشگیری از خودکشی در استان بوشهر را ایجاد هماهنگی بین نهادهای علمی، اجرایی و قضائی در مسیر پیشگیری از خودکشی و ارتقای سلامت روان اجتماعی برشمرد.

مدیر اندیشکده روانشناسی قضائی و دبیر کارگروه پیشگیری از خودکشی دادگستری استان بوشهر در این سمپوزیم ضمن ارائه مقاله خود با عنوان روان‌شناسی پیشگیری از خودکشی در عصر اضطراب جمعی؛ نقش و کاربرد هوش مصنوعی در شناسایی و مداخله زودهنگام؛ با استناد به فضای کنونی «عصر اضطراب جمعی» تأکید کرد: خودکشی دیگر فقط یک معضل فردی یا بالینی نیست، بلکه محصول «تعامل پیچیده» بین عوامل زیستی، روانی، اجتماعی و ساختاری است.

عباس حمزوی، از این رو، انجام پژوهش در این زمینه بر آن است تا چارچوبی جامع و به‌روز برای روان‌شناسی پیشگیرانه ارائه دهد که در آن فناوری‌های نوین هوش مصنوعی به‌عنوان ابزاری کمکی در شناسایی زودهنگام و مداخله‌های هدفمند بررسی شوند.

در حاشیه این رویداد، نمایشگاه کتاب و پوسترهای پژوهشی با موضوعات «روان‌شناسی پیشگیرانه»، «رفتارهای پرخطر در نوجوانان»، «نقش خانواده در تاب‌آوری روانی»، و «نوآوری‌های فناورانه در سلامت روان» برپا شد.

در این سمپوزیوم بیش از ۲۰ مقاله علمی و مروری از دانشگاه‌ها و مراکز علمی استان بوشهر و سایر استان‌ها ارائه شد که به‌صورت پوستر و سخنرانی تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.

برگزاری این رویداد علمی کاربردی، گامی مهم در جهت نهادینه‌سازی فرهنگ پیشگیری، گسترش همکاری‌های بین‌بخشی و طراحی سیاست‌های علمی مبتنی بر داده در حوزه سلامت روان و عدالت اجتماعی ارزیابی شد.

نخستین سمپوزیوم پیشگیری از خودکشی با حضور رئیس کل دادگستری استان بوشهر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم جمعی و اساتید دانشگاه، روان‌شناسان، مسئولان دستگاه‌های اجرایی و کارشناسان حوزه سلامت روان در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برگزار شد که سخنرانی‌های علمی و سیاستی، ارائه مقالات پژوهشی و علمی و کارگاه‌های آموزشی، نمایشگاه پوستر و نمایشگاه کتاب از مهمترین بخش‌های این سمپوزیم بود.