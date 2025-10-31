مخالفت ستاره یوروویژن با حضور اسرائیل در این رویداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، شانل تررو نماینده اسپانیا در یوروویژن ۲۰۲۲ که بهترین نتیجه این کشور را در دهه‌های اخیر کسب کرد و جایزه سوم را برد، مخالفت خود را با شرکت اسرائیل در مسابقه یوروویژن ۲۰۲۶ ابراز کرده است.

تررو در یک رویداد هنری در مصاحبه با خبرنگاری اسپانیایی که از وی درباره بحث جدی مشارکت اسرائیل در این مسابقه سوال کرد، گفت که با حضور آنها مخالف است.

خبرنگار از این خواننده و بازیگر کوبایی-اسپانیایی پرسید: با این همه صحبت درباره تحریم، نظر شما درباره شرکت اسرائیل در یوروویژن چیست؟ تررو پاسخ داد: صادقانه بگویم، من طرفدار شرکت اسرائیل نیستم.

وقتی از او دوباره پرسیده شد که آیا نظر او این است که اسرائیل در این رقابت حضور نداشته باشد؟ او دوباره گفت: بله، بله. دقیقاً همین را گفتم.

این جنجال در بحبوحه تنش‌های شدید پیرامون مسابقه یوروویژن و زمانی در حال شکل گرفتن است که اتحادیه رادیو و تلویزیون اروپا (EBU) رأی‌گیری درباره حضور اسرائیل در رقابت‌های این دوره را به تعویق انداخته است. تصمیم نهایی در مجمع عمومی این اتحادیه که قرار است ۴ و ۵ دسامبر، پس از آتش‌بس در غزه، برگزار شود، گرفته خواهد شد.

در اقدامی مرتبط، شبکه تلویزیونی عمومی اسپانیا ( RTVE) بار دیگر اعلام کرده که اگر به اسرائیل اجازه رقابت داده شود، نماینده‌ای به یوروویژن ۲۰۲۶ نخواهد فرستاد. این تصمیمی بی‌سابقه است که توسط یک کشور عضو «پنج کشور بزرگ» اتخاذ شده است. ایرلند، ایسلند، هلند و اسلوونی نیز تصمیم مشابهی اتخاذ کرده‌اند.

دولت اسپانیا پیش‌تر نیز خواستار اخراج اسرائیل از رویدادهای فرهنگی و ورزشی بین‌المللی شده بود و شبکه تلویزیونی عمومی اسپانیا بارها از اتحادیه رادیو و تلویزیون اروپا (EBU) خواسته اسرائیل را از این جشنواره کنار بگذارد. این رسانه در گذشته نیز با انتشار پیام «برای فلسطین صلح و عدالت» در جریان یوروویژن ۲۰۲۴، مخالفت خود را با حضور اسرائیل اعلام کرده بود.

شانل تررو در دهه‌های گذشته بهترین خواننده اسپانیایی یوروویژن و مسئول اعطای امتیاز در مسابقه امسال بوده است.

مسئله حضور رژیم صهیونیستی در یوروویژن ۲۰۲۶ همچنان حل نشده باقی مانده و انتظار می‌رود مجمع عمومی اتحادیه رادیو و تلویزیون اروپا در ماه دسامبر حکم نهایی را صادر کند.