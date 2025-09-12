به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، هلند ساعتی پیش تهدید به تحریم یوروویژن کرد و گفت در صورت شرکت اسرائیل در این رقابت‌ها، در آن شرکت نمی‌کند.

هلند امروز (جمعه) به چند کشوری پیوست که پیش از این به برگزارکنندگان رقابت آواز یوروویژن فشار می‌آورند تا اسرائیل را به دلیل جنگ در نوار غزه و نسل کشی مردم بی‌گناه، از این رقابت حذف کند.

شرکت پخش هلندی AVROTROS، یکی از ده‌ها شرکتی است که به طور مشترک به تأمین مالی و پخش این رقابت هم کمک می‌کند و با این حال اعلام کرده که اگر اسرائیل «با توجه به رنج‌های مداوم و شدید انسانی در غزه» در این مسابقه شرکت کند، در مسابقه سال آینده در وین شرکت نخواهد کرد.

این شرکت در بیانیه‌ای اعلام کرد: این شرکت همچنین نگرانی عمیق خود را درباره تهدید جدی آزادی مطبوعات ابراز می‌کند و به حذف عمدی گزارش‌های مستقل بین‌المللی و تلفات زیاد روزنامه‌نگاران اعتراض دارد.

شرکت پخش ایرلندی RTE دیروز (پنجشنبه) بیانیه مشابهی منتشر کرد تا مانند اسلوونی، خواستار لغو حضور اسرائیل شود. ایسلند هم اعلام کرد ممکن است از این مسابقه کناره‌گیری کند. پدرو سانچز نخست‌وزیر اسپانیا نیز خواستار اخراج اسرائیل از این مسابقه شده است.

تهدید به تحریم، بخشی از یک کمپین فشار توسط سازمان‌ها و چهره‌های هنری برای طرد اسرائیل و فشار برای صلح است.

روسیه پس از حمله تمام عیار به اوکراین در سال ۲۰۲۲ از یوروویژن محروم شد، اما اسرائیل با وجود اختلافات بر سر مشارکتش، ۲ سال گذشته به رقابت ادامه داده است.

ده‌ها نفر از شرکت‌کنندگان سابق، از جمله نمو، برنده ۲۰۲۴ از سوئیس، خواستار حذف اسرائیل به دلیل نسل کشی در غزه شده‌اند.

اتحادیه پخش برنامه‌های اروپایی به کشورها تا اواسط دسامبر فرصت داده تا تصمیم بگیرند که در این مسابقه شرکت می‌کنند یا خیر.

این پخش‌کننده هلندی اعلام کرد تا زمانی که تصمیم برگزارکنندگان درباره اینکه آیا اسرائیل در رقابت ها حضور خواهد داشت یا خیر روشن شود، به آماده‌سازی خود برای مسابقه ادامه خواهد داد.

خبرگزاری الجزیره نیز گزارش کرد که ایرلند اعلام کرده شرکت در این مسابقه به دلیل جنگ اسرائیل علیه غزه و «از دست رفتن وحشتناک جان انسان‌ها» غیرمنطقی است. سال پیش نیز معترضان ایرلندی در جریان تظاهراتی به حمایت از فلسطین برخاستند و خواستار حذف اسرائیل از یوروویژن شده بودند.

ایرلند که منتقد جنگ اسرائیل علیه غزه است، اعلام کرده در صورت اجازه به اسرائیل برای شرکت در مسابقه آواز یوروویژن ۲۰۲۶ از این مسابقه کناره‌گیری خواهد کرد.

ایرلند یکی از قوی‌ترین مواضع را علیه جنایات اسرائیل در غزه اتخاذ کرده و به پرونده دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) آفریقای جنوبی که اسرائیل را به ارتکاب نسل‌کشی متهم می‌کند، پیوسته است.

دیوان بین‌المللی دادگستری در دستور موقت خود در ژانویه سال گذشته گفت که اسرائیل باید اقداماتی را برای جلوگیری از اقدامات نسل‌کشی در غزه انجام دهد. سازمان‌های حقوقی متعددی گفته‌اند که جنگ اسرائیل در غزه نسل‌کشی است.

اسرائیل سفارت خود در دوبلین را در اعتراض به انتقاد ایرلند از اقدامات نظامی خود علیه فلسطینیان تعطیل کرده است.

در چند دوره اخیر یوروویژن، این رقابت تحت شعاع مخالفت با مشارکت اسرائیل در این رقابت واقع شده است. در حال حاضر، ارتش اسرائیل بمباران‌های بی‌وقفه‌ای را علیه شهر غزه انجام می‌دهد تا نزدیک به یک میلیون نفر از ساکنان آن را مجبور به فرار کند.

مارتین گرین، مدیر یوروویژن، در بیانیه‌ای ایمیلی گفت: ما در حال مشورت با همه اعضای EBU هستیم تا نظرات خود را درباره نحوه مدیریت، مشارکت و تنش‌های ژئوپلیتیکی پیرامون مسابقه آواز یوروویژن جمع کنیم.

پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا، در ماه مه گفت که اسرائیل باید در آینده از این مسابقات کنار گذاشته شود. مادرید همچنین تحریم تسلیحاتی علیه اسرائیل اعمال کرده است.

ایرلند از سال ۱۹۶۵ در این مسابقات شرکت کرده و ۷ بار برنده شده و تنها سوئد است که رکورد تعداد پیروزی‌های آن را شکسته است.

فینال یوروویژن پس از مسابقات نیمه نهایی در ۱۲ و ۱۴ مه ۲۰۲۶، در ۱۶ مه (۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵) برگزار می‌شود.