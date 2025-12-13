به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، پس از آنکه ۵ کشور در اعتراض به اجازه حضور رژیم صهیونیستی از سوی برگزارکنندگان یوروویژن ۲۰۲۶، این رقابت را تحریم کردند، برنده یوروویژن سال پیش، جایزه‌اش را پس داد.

نمو از سوئیس که پیروز فینال بزرگ مسابقه آواز یوروویژن در مالمو سوئد شده بود، در بیانیه ای گفت جام پیروزی ۲۰۲۴ خود را پس خواهد داد زیرا به اسرائیل اجازه داده شده در دوره بعدی این مسابقه موسیقی پاپ شرکت کند.

این خواننده که با آهنگ پاپ اپرایی «کد» در دوره ۲۰۲۴ برنده شد، ویدئویی در اینستاگرام منتشر کرد که نشان می‌دهد جام را در جعبه‌ای قرار می‌دهد تا به دفتر مرکزی اتحادیه پخش اروپا (EBU) در ژنو ارسال شود.

نمو گفت: یوروویژن می‌گوید طرفدار وحدت، شمول و کرامت برای همه مردم است در حالی که نسل‌کشی مداوم اسرائیل علیه مردم غزه نشان داد این آرمان‌ها با تصمیمات برگزارکنندگان در تضاد هستند.

اتحادیه پخش اروپا که یوروویژن را برگزار می‌کند، هفته گذشته به اسرائیل اجازه داد تا در رویداد سال آینده در اتریش شرکت کند و این موجب شد اسپانیا، هلند، ایرلند و اسلوونی اعلام کنند که این مسابقه را تحریم خواهند کرد. پس از آن هم ایسلند به عنوان پنجمین کشور اوایل هفته پیش اعلام کرد، در این مسابقه شرکت نخواهد کرد.

نمو روز پنجشنبه گفت: وقتی کشورها انصراف می‌دهند، باید مشخص باشد که چیزی واقعاً اشتباه است.

روز جمعه، مارتین گرین مدیر مسابقه، در بیانیه‌ای که به خبرگزاری آسوشیتدپرس ارسال شد، گفت که برگزارکنندگان از اینکه نمو می‌خواهد جام خود را که به شایستگی در سال ۲۰۲۴ برنده شده بود، پس بدهد، متاسف هستند.

وی افزود: ما به دیدگاه‌های نمو احترام می‌گذاریم و او همیشه عضوی ارزشمند از خانواده مسابقه آواز یوروویژن باقی خواهد ماند.

نمو گفت: این موضوع مربوط به افراد یا هنرمندان نیست. موضوع این است که این مسابقه بارها برای تلطیف تصویر کشوری که متهم به ارتکاب جرایم سنگین است، مورد استفاده قرار گرفته است، در حالی که اتحادیه خوانندگان اروپایی (EBU) اصرار دارد که این مسابقه غیرسیاسی است.

وی همچنین افزود: آنچه را ادعا می‌کنید، زندگی کنید. اگر ارزش‌هایی که ما روی صحنه جشن می‌گیریم، خارج از صحنه اجرا نشوند، حتی زیباترین آهنگ‌ها نیز بی‌معنی می‌شوند.

روز جمعه، در همبستگی با نمو، چارلی مک‌گتیگان، هنرمند ایرلندی که در مسابقه یوروویژن ۱۹۹۴ برنده شد، گفت که او نیز قصد دارد جام برنده خود را پس دهد. مک‌گتیگان در ویدئویی گفت نمی‌تواند جام خود را پیدا کند اما هر وقت آن را پیدا کند، آن را پس خواهد داد.

کمپین همبستگی ایرلند - فلسطین در شبکه‌های اجتماعی در مورد اعلامیه مک‌گتیگان نوشت: به دنبال اقدام دیروز نمو، برنده انتخابات ۲۰۲۴، این یک همبستگی بزرگ با مردم فلسطین است.

به گفته مقامات فلسطینی، جنگ نسل‌کشی اسرائیل علیه غزه حداقل ۷۰۳۶۹ فلسطینی را کشته است. ارتش اسرائیل هم باوجود آتش‌بس با گروه فلسطینی حماس که ماه اکتبر برقرار شد، به حمله به این منطقه محاصره‌شده ادامه داده است.