۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۳۴

در اعتراض به نسل‌کشی صهیونیست‌ها؛ ایسلند هم یوروویژن را تحریم کرد

پس از ایرلند، اسپانیا، هلند و اسلوونی، اکنون ایسلند اعلام کرد که مسابقه موسیقی یوروویژن ۲۰۲۶ را به دلیل مشارکت رژیم صهیونیستی تحریم می کند.

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، ایسلند هم امروز چهارشنبه اعلام کرد که در اعتراض به حضور رژیم صهیونیستی از یوروویژن ۲۰۲۶ کناره‌گیری خواهد کرد.

هر ۵ کشور پس از تأیید حضور اشغالگران کودک کش صهیونیست از این رقابت‌ها کناره گیری کرده‌اند.

پیشتر اعلام شد که ایرلند، اسپانیا، هلند و اسلوونی از تصمیم خود برای تحریم مسابقه موسیقی یوروویژن ۲۰۲۶ به علت مشارکت رژیم صهیونیستی خبر دادند.

این تصمیم در اعتراض به موافقت اتحادیه رادیو و تلویزیون اروپا (EBU) با حضور رژیم صهیونیستی در رقابت‌های آینده یوروویژن اتخاذ شد؛ اقدامی که با وجود درخواست‌های فزاینده برای کنار گذاشتن صهیونیست‌ها به دلیل جنگ در غزه صورت گرفت.

