‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، ایسلند هم امروز چهارشنبه اعلام کرد که در اعتراض به حضور رژیم صهیونیستی از یوروویژن ۲۰۲۶ کناره‌گیری خواهد کرد.

هر ۵ کشور پس از تأیید حضور اشغالگران کودک کش صهیونیست از این رقابت‌ها کناره گیری کرده‌اند.

پیشتر اعلام شد که ایرلند، اسپانیا، هلند و اسلوونی از تصمیم خود برای تحریم مسابقه موسیقی یوروویژن ۲۰۲۶ به علت مشارکت رژیم صهیونیستی خبر دادند.

این تصمیم در اعتراض به موافقت اتحادیه رادیو و تلویزیون اروپا (EBU) با حضور رژیم صهیونیستی در رقابت‌های آینده یوروویژن اتخاذ شد؛ اقدامی که با وجود درخواست‌های فزاینده برای کنار گذاشتن صهیونیست‌ها به دلیل جنگ در غزه صورت گرفت.