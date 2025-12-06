۴ کشور اروپایی یوروویژن را به دلیل حضور رژیم صهیونیستی تحریم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، ایرلند، اسپانیا، اسلوونی و هلند پس از اینکه تصمیم گرفته شد رأیگیری در مورد مشارکت اسرائیل در رقابتهای یوروویژن انجام نشود، از حضور در رقابتها انصراف دادند.
پس از آنکه به رژیم صهیونیستی اجازه داده شد تا بدون رای گیری در مسابقه آواز ۲۰۲۶ شرکت کند و به درخواستهای چندین کشور برای حذف آن به دلیل کشتار مردم جنگ غزه توجه نشد، کشورهای ایرلند، اسپانیا، اسلوونی و هلند اعلام کردند یوروویژن سال آینده را تحریم خواهند کرد.
روز پنجشنبه در مجمع عمومی اتحادیه پخش اروپا (EBU) که این مسابقه را برگزار میکند، درباره رأیگیری برای حضور اسرائیل صحبتی به میان نیامد و تنها قوانین جدید برای جلوگیری از تبلیغ نامتناسب آهنگها توسط دولتها و اشخاص ثالث برای تأثیرگذاری بر رأیدهندگان مطرح شد.
این نهاد در بیانیهای اعلام کرد: «از آنجا که اکثریت اعضا موافقت کردند که نیازی به رأیگیری بیشتر نیست، مسابقه آواز یوروویژن ۲۰۲۶ طبق برنامه و با رعایت تدابیر حفاظتی اضافی برگزار میشود.»
در پاسخ، شبکه تلویزیونی ایرلندی RTÉ اعلام کرد که در مسابقه ۲۰۲۶ شرکت نخواهد کرد و مسابقه را پخش نمیکند. این شبکه در بیانیهای اعلام کرد: «RTÉ احساس میکند که با توجه به تلفات وحشتناک جان انسانها در غزه و بحران انسانی در آنجا که همچنان جان بسیاری از غیرنظامیان را در معرض خطر قرار میدهد، مشارکت ایرلند همچنان نامعقول است.»
شبکه تلویزیونی اسپانیایی RTVE نیز اعلام کرد که مسابقه یا نیمهنهایی وین در سال آینده را پخش نخواهد کرد و روند تصمیمگیری را «ناکافی» و باعث «بیاعتمادی» خواند.
بیبیسی از سوی دیگر اعلام کرد که مسابقه سال آینده را پخش خواهد کرد و گفت: ما از تصمیم جمعی اعضای EBU حمایت میکنیم.
شبکه تلویزیونی ملی اسپانیا، به همراه هفت کشور دیگر، رسماً درخواست رأیگیری مخفی را داده بودند.
ارنست اورتاسون وزیر فرهنگ اسپانیا، از تحریم این رقابتها حمایت کرد و گفت: «با توجه به نسلکشی در غزه، نمیتوانید اسرائیل را تطهیر کنید. فرهنگ باید در کنار صلح و عدالت باشد. من به RTVE افتخار میکنم که حقوق بشر را بر هرگونه منافع اقتصادی مقدم میداند.»
در بیانیهای که بعد از ظهر پنجشنبه منتشر شد، هلند هم اعلام کرد که از مسابقه سال آینده انصراف خواهد داد. پخش کننده هلندی گفت: «پس از سنجش همه دیدگاهها به این نتیجه میرسیم که در شرایط فعلی، مشارکت نمیتواند با ارزشهای عمومی که برای سازمان ما اساسی هستند، سازگار باشد.»
رسانه ملی اسلوونی، RTVSLO اولین رسانهای که تابستان امسال تهدید به تحریم کرد نیز گفت که مشارکت با ارزشهای صلح، برابری و احترام آن در تضاد است.
