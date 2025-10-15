به گزارش خبرنگار مهر ظهر چهارشنبه حجت‌الاسلام حسین اسلامی در آیین گشایش این نمایشگاه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: در این کارزار رسانه‌ای با هدف ناامید کردن جوانان از آینده و پنهان‌سازی پیشرفت‌های عظیم ایران پس از انقلاب تحمیل شده است و نمایشگاه "امید" که حاصل همکاری و مشارکت جمعی از کارگروه‌های جهادی، فرهنگی و علمی شهرستان است، روزانه پذیرای صدها دانش‌آموز و دانشجو برای آشنایی با این دستاوردها است.

امام‌جمعه تربت‌جام به همراه جمعی از مسئولان و دست‌اندرکاران در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای علمی کشور در این شهرستان، به تشریح اهمیت برگزاری این رویداد فرهنگی علمی پرداخت و ادامه داد: یکی از مسائل اساسی در کارزار رسانه‌ای و تهاجم دشمن علیه ذهن و دل جوانان، عدم اطلاع دانش‌آموزان و دانشجویان عزیز ما از دستاوردها و پیشرفت‌های عظیم کشور در طول سالیان پس از انقلاب است.

وی افزود: طبیعی است وقتی جوان از سطح عظیم پیشرفت‌های علمی کشور اطلاع نداشته باشد، احساس امید به آینده و حس اعتماد به نفس در درون او شکل نخواهد گرفت.

اسلامی تصریح کرد: متأسفانه حتی برخی از مسئولان ما از خیلی از پیشرفت‌های عظیم علمی و فناوری که در طول سالیان بعد از انقلاب محقق شده، اطلاعی ندارند؛ بنابراین، آگاهی‌رسانی یک ضرورت ملی است.

امام جمعه تربت‌جام با قدردانی از دست‌اندرکاران این حرکت فرهنگی، خاطرنشان کرد: این رویداد به همت خواهران گروه جهادی مقر کتاب، قرارگاه فرهنگی و با همکاری سایر نهادها از جمله معاونت فرهنگی سپاه شهرستان، شهرداری و شورای اسلامی شهر و آموزش و پرورش برپا کردید که در قالب ۱۱ غرفه نمایشگاهی هر کدام یکی از موفقیت‌ها و پیشرفت‌های و دستاوردهای علمی کشور را به نسل جوان کشور معرفی می‌کنند.

وی با اشاره به استقبال پرشور نسل جوان، ادامه داد: هر روز چند صد نفر از دانش‌آموزان و دانشجویان عزیز ما از این نمایشگاه بازدید می‌کنند و از نزدیک با پیشرفت‌های علمی کشور آشنا می‌شوند. این اقدام تأثیر بسیار مهمی بر آگاه‌سازی، افزایش امید به آینده و ارتقا این عنصر مهم ملی دارد.

اسلامی از عموم مردم و به ویژه جوانان دعوت کرد تا از نمایشگاه امید دیدن کنند تا از نزدیک با دستاوردهای ملی کشور آشنا شوند.

اهمیت نقش مادران در تربیت نسلی موفق و امیدوار

یکی از راویان نمایشگاه «امید» با اشاره به جایگاه و نقش زن در تربیت نسل‌های موفق تأکید کرد: ما می‌خواهیم امید به زندگی را در دختران و نوجوانان افزایش دهیم. اگر اهمیت زن را نشناسند و جایگاهش را ندانند، قطعاً نمی‌توانند به موفقیت‌ها دست پیدا کنند. این امید و این استعدادها، همگی نشأت گرفته از تربیت مادران است که توانستند شیربچه‌هایی را تربیت کنند که تبدیل به اسطوره‌های ملی شدند.

رضوان فتوت جامی به بخش هوافضا اشاره کرد و گفت: همان‌طور که در غرفه هوافضا و نظامی دیدید، نمونه‌ای از این تربیت‌های موفق از جمله شهید طهرانی مقدم، پدر موشکی ایران است که موشک‌های ساخته دست او در همین جنگ اخیر، حماسه‌ای ماندگار آفرید و نسل جدید را برای زندگی در سایه اسلام ناب محمدی امیدوار کرد.