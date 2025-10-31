به گزارش خبرنگار، ماموستا جلال مرادی، در خطبه‌های این هفته مسجد جامع دیواندره با تبریک به مناسبت روز دانش‌آموز، یاد و خاطره قیام دانش‌آموزان ایران در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ را گرامی داشت و اظهار کرد: سیزده آبان نماد مبارزات دانش‌آموزان متعهد و بیدار علیه رژیم پهلوی و استکبار جهانی است و این روز نشانگر آگاهی و وفاداری دانش‌آموزان به آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

وی سپس موفقیت‌های دانش‌آموزان شهرستان دیواندره در کنکور سال جاری را نیز تبریک گفت و افزود: این موفقیت‌ها نشان از تلاش و پشتکار معلمان، خانواده‌ها و دانش‌آموزان دارد و برای این دانش‌آموزان و خانواده‌های محترم، آرزوی موفقیت‌های بیشتر دارم.

امام جمعه دیواندره در ادامه خطبه به موضوع اخلاقی تواضع پرداخته و از دیدگاه قرآن کریم و احادیث پیامبر اسلام (ص) به تبیین این فضیلت بزرگ پرداخت و گفت: تواضع یکی از برجسته‌ترین صفات انسانی است که در قرآن کریم به آن تأکید شده است و قرآن کریم در آیه‌ای می‌فرماید: «و بندگان خاص خداوند کسانی هستند که بر روی زمین به تواضع و فروتنی راه می‌روند.»

ماموستا مرادی در ادامه با اشاره به سخنان پیامبر اسلام (ص) افزود: هر که برای خدا فروتنی کند، خداوند او را بلند مرتبه می‌کند و تواضع، نه تنها موجب خوشنودی خداوند است بلکه باعث رشد و پیشرفت فرد در زندگی دنیوی و اخروی می‌شود.

وی همچنین نمونه‌هایی از زندگی بزرگان اسلام همچون حضرت ابوبکر، حضرت عمر و حضرت علی (علیهم‌السلام) را بیان کرد و گفت: این بزرگان با رفتارهای تواضع‌آمیز خود، الگویی برای تمام مسلمانان شدند و حضرت ابوبکر به خانه‌ی یک پیرزن رفته و به خدمت به او پرداخت و حضرت عمر بن خطاب رضی‌الله‌عنه نیز در پی بردن به مشکلات یتیمان و نیازمندان هیچگاه از کمک دریغ نکرد.

ماموستا مرادی در پایان تأکید کرد: تواضع نه تنها از فرد، بلکه از جامعه نیز عزت و احترام می‌آورد و اگر همه ما در زندگی خود این فضیلت را رعایت کنیم، می‌توانیم در کنار هم زندگی بهتری بسازیم.