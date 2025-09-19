  1. استانها
  2. کردستان
۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۲۳

پیروزی‌های دفاع مقدس به تقویت وحدت و عدالت در جامعه منجر شود

پیروزی‌های دفاع مقدس به تقویت وحدت و عدالت در جامعه منجر شود

دیواندره- امام جمعه موقت دیواندره گفت: پیروزی‌های حاصل از دوران دفاع مقدس باید به تقویت وحدت و عدالت در جامعه منجر شود

به گزارش خبرنگار مهر، حاج ماموستا سید امجد قضایی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه دیواندره ضمن تبریک هفته دفاع مقدس، بر اهمیت پیروزی‌های حاصل از آن دوران و ضرورت تداوم روحیه مقاومت در برابر مشکلات کنونی تأکید کرد و گفت: پیروزی‌های دفاع مقدس باید به تقویت وحدت و عدالت در جامعه منجر شود.

وی ابتدا باد و خاطره ۸ سال دفاع ملت ایران در برابر تجاوز رژیم بعث عراق را گرامی داشت و گفت: دوران دفاع مقدس، عرصه‌ای بود که ملت ایران با تمامی اقشار خود، اعم از ارتشی، سپاهی، بسیجی و مردم عادی، شجاعانه در برابر دشمن ایستادگی کردند و از میهن اسلامی دفاع کردند.

وی بیان کرد: این مقاومت باعث شد که ایران اسلامی در برابر دشمنان تا سرحد پیروزی پیش رود و هزاران شهید و جانباز تقدیم انقلاب اسلامی کند.

ماموستا قضایی ادامه داد: امید است که خون پاک شهیدان دوران دفاع مقدس موجب اجرای عدالت و رفع مشکلات و معضلات مردم شود و مسئولان همواره این مهم را در نظر داشته باشند.

آغاز سالتحصیلی فرصتی برای رشد علمی نسل جوان است

وی همچنین به مناسبت بازگشایی مدارس، حضور دانش‌آموزان، معلمان و استادان در کلاس‌های تحصیلی را تبریک گفت و افزود: آغاز سال تحصیلی جدید فرصتی برای رشد علمی و تربیتی نسل جوان است و باید همه‌جانبه به این عرصه توجه کنیم.

خطیب جمعه دیواندره ضمن اشاره به برگزاری جشن عاطفه‌ها، این برنامه را حرکت دینی و ملی برشمرد و اظهار داشت: جشن عاطفه‌ها فرصتی است برای کمک به دانش‌آموزان نیازمند و نهادهای مختلف به ویژه کمیته امداد امام خمینی (ره) در این امر مهم مشارکت دارند و از مردم عزیز می‌خواهیم که در این زمینه از انفاق و بخشش دریغ نکنند.

در بخش دیگری از خطبه‌ها، حاج ماموستا قضایی به دعای حضرت رسول اکرم (ص) در خصوص هدایت پرداخت و گفت: حضرت رسول (ص) در دعای خود از درگاه خداوند هدایت می‌طلبیدند و این هدایت، راهی است که سعادت فردی و اجتماعی انسان‌ها را رقم می‌زند.

وی اذعان کرد: قرآن کریم نیز در این زمینه تاکید دارد که هدایت انسان‌ها به دست خداوند است و بر اساس اراده و اختیار انسان، ممکن است انسان‌ها به راه راست هدایت شوند یا گمراه گردند.

خداوند همه موجودات را براساس فطرت خود هدایت کرده است

امام جمعه موقت دیواندره افزود: هدایت به دو صورت تکوینی و تشریعی به انسان‌ها می‌رسد و هدایت تکوینی به معنای هدایت طبیعت و مخلوقات است که خداوند همه موجودات را بر اساس فطرت خود هدایت کرده است اما هدایت تشریعی از طریق شریعت و وحی الهی است که اختصاص به انسان‌ها دارد و از طریق پیامبران الهی به بشر ابلاغ شده است.

ماموستا قضایی سپس به آثار هدایت در زندگی انسان‌ها اشاره کرد و گفت: هدایت الهی باعث بیداری قلب انسان‌ها می‌شود. اولین اثر هدایت، بیداری قلب انسان‌ها و ایجاد ایمان در آن‌ها است و از این‌رو، هدایت در قرآن به عنوان نور معرفی شده است که انسان‌ها را از ظلمت‌ها و تاریکی‌ها به سوی روشنایی و سعادت هدایت می‌کند.

کد خبر 6594527

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها