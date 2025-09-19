به گزارش خبرنگار مهر، حاج ماموستا سید امجد قضایی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه دیواندره ضمن تبریک هفته دفاع مقدس، بر اهمیت پیروزی‌های حاصل از آن دوران و ضرورت تداوم روحیه مقاومت در برابر مشکلات کنونی تأکید کرد و گفت: پیروزی‌های دفاع مقدس باید به تقویت وحدت و عدالت در جامعه منجر شود.

وی ابتدا باد و خاطره ۸ سال دفاع ملت ایران در برابر تجاوز رژیم بعث عراق را گرامی داشت و گفت: دوران دفاع مقدس، عرصه‌ای بود که ملت ایران با تمامی اقشار خود، اعم از ارتشی، سپاهی، بسیجی و مردم عادی، شجاعانه در برابر دشمن ایستادگی کردند و از میهن اسلامی دفاع کردند.

وی بیان کرد: این مقاومت باعث شد که ایران اسلامی در برابر دشمنان تا سرحد پیروزی پیش رود و هزاران شهید و جانباز تقدیم انقلاب اسلامی کند.

ماموستا قضایی ادامه داد: امید است که خون پاک شهیدان دوران دفاع مقدس موجب اجرای عدالت و رفع مشکلات و معضلات مردم شود و مسئولان همواره این مهم را در نظر داشته باشند.

آغاز سالتحصیلی فرصتی برای رشد علمی نسل جوان است

وی همچنین به مناسبت بازگشایی مدارس، حضور دانش‌آموزان، معلمان و استادان در کلاس‌های تحصیلی را تبریک گفت و افزود: آغاز سال تحصیلی جدید فرصتی برای رشد علمی و تربیتی نسل جوان است و باید همه‌جانبه به این عرصه توجه کنیم.

خطیب جمعه دیواندره ضمن اشاره به برگزاری جشن عاطفه‌ها، این برنامه را حرکت دینی و ملی برشمرد و اظهار داشت: جشن عاطفه‌ها فرصتی است برای کمک به دانش‌آموزان نیازمند و نهادهای مختلف به ویژه کمیته امداد امام خمینی (ره) در این امر مهم مشارکت دارند و از مردم عزیز می‌خواهیم که در این زمینه از انفاق و بخشش دریغ نکنند.

در بخش دیگری از خطبه‌ها، حاج ماموستا قضایی به دعای حضرت رسول اکرم (ص) در خصوص هدایت پرداخت و گفت: حضرت رسول (ص) در دعای خود از درگاه خداوند هدایت می‌طلبیدند و این هدایت، راهی است که سعادت فردی و اجتماعی انسان‌ها را رقم می‌زند.

وی اذعان کرد: قرآن کریم نیز در این زمینه تاکید دارد که هدایت انسان‌ها به دست خداوند است و بر اساس اراده و اختیار انسان، ممکن است انسان‌ها به راه راست هدایت شوند یا گمراه گردند.

خداوند همه موجودات را براساس فطرت خود هدایت کرده است

امام جمعه موقت دیواندره افزود: هدایت به دو صورت تکوینی و تشریعی به انسان‌ها می‌رسد و هدایت تکوینی به معنای هدایت طبیعت و مخلوقات است که خداوند همه موجودات را بر اساس فطرت خود هدایت کرده است اما هدایت تشریعی از طریق شریعت و وحی الهی است که اختصاص به انسان‌ها دارد و از طریق پیامبران الهی به بشر ابلاغ شده است.

ماموستا قضایی سپس به آثار هدایت در زندگی انسان‌ها اشاره کرد و گفت: هدایت الهی باعث بیداری قلب انسان‌ها می‌شود. اولین اثر هدایت، بیداری قلب انسان‌ها و ایجاد ایمان در آن‌ها است و از این‌رو، هدایت در قرآن به عنوان نور معرفی شده است که انسان‌ها را از ظلمت‌ها و تاریکی‌ها به سوی روشنایی و سعادت هدایت می‌کند.