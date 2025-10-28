به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، سید محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی پیش از ظهر امروز سه شنبه (۶ آبان ۱۴۰۴) طی سخنانی در همایش تخصصی پدافند سایبری گفت: ادبیات امنیت سایبری به تازگی در کشور فراگیر شده که به میزان توسعه این ادبیات، کاهش آسیب پذیری محقق شده و مسیر را برای تقویت امنیت مردم در فضای مجازی هموار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در دسته بندی و اسناد بین‌المللی در کنار سه حوزه دریایی، هوایی و زمینی برای جنگ، دو حوزه فضایی و سایبری نیز اضافه شده است، افزود: برای جنگ سایبری در دنیا چهار شیوه طراحی شده که روش اول حملات سایبری است و خوشبختانه آحاد مردم با آن آشنا هستند و دوره‌های آمادگی خوبی در این مرحله برای مقابله با آن طراحی شده و باید کمک کنیم تا این روند تقویت شود.

آقامیری با بیان اینکه بیمه سایبری به ایجاد جریان ملی در این حوزه کمک خواهد کرد، اظهار داشت: بهره‌مندی اطلاعاتی از سایبر برای اهداف نظامی، شیوه دوم جنگ سایبری است که در دنیا در حال توسعه بوده و طبق آن اهداف نظامی، جنبه اطلاعاتی و امنیتی پیدا کرده‌اند چرا که به دنبال بیشترین آسیب با کمترین هزینه از طریق نقطه زنی هستند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: تسلیحات سایبری مثل تروجان ها، نوع سوم جنگ سایبری هستند که براساس آن ابزارها به عنوان سلاح، وارد میدان شده و اقدام به تخریب می‌کنند.

آقامیری با اشاره به اینکه شیوه چهارم به تازگی در دنیا گسترش یافته و در ماه‌های گذشته در سطح جهانی به آن پرداخته شده است، گفت: استفاده از جنگ شناختی و عملیات روانی از طریق فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی روش چهارم است که درباره اهمیت پرداختن به آن، اخیراً نخست وزیر رژیم ملعون صهیونیستی اقرار کرده که سلاح جدید ما که از سایر سلاح‌هایمان در حوزه سایبر مهم‌تر است، شبکه‌های اجتماعی هستند.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی در خصوص اهمیت پاسخ به اینکه از منظر امنیت سایبری سازوکار پدافندی در برابر این جنگ چیست و باید چه اقداماتی صورت گیرد که کمترین آسیب به زندگی مردم عزیزم وارده شده و استحکام داخلی حفظ شود، تصریح کرد: با توجه به اینکه آشنایی و اهمیت شناخت امنیت سایبری به آرامی در حال فراگیری در جامعه است، باید این مهم با ابعاد مختلف برای مردم تشریح شده و دانش و آگاهی عمومی در این حوزه ارتقا یابد.

وی افزود: هیچ ایرانی طرفدار انتشار و تزریق اخبار منفی و حس ناامیدی در کشورش نیست و اگر برای آگاهی بخشی جامعه برنامه ریزی درستی صورت گیرد، شاهد تقویت این حوزه با اتحاد مردمی خواهیم بود.

آقامیری گفت: خوشبختانه مردم ایران، همراه و متحد هستند و با یکپارچگی آنها تا امروز توانستیم در برابر مهاجمان بایستیم.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با تاکید بر اینکه وظیفه مسئولان ایجاد سازوکار برای تقویت این حوزه و حفظ این یکپارچگی است، اعلام کرد: در بررسی‌هایی که اخیراً توسط یک شرکت دانش بنیان در خصوص جنگ تحمیلی ۱۲ روزه انجام شده، مشخص شد که روحیه جمعی خوبی در این دوره شکل گرفته و در آحاد مردم نگاه مثبت، جریان داشته است و این برخلاف تصویرهای غیر واقعی بود که در آن دوره زمانی در برخی سکوهای خارجی منتشر می‌شد.

آقامیری با بیان اینکه اتحاد مردمی و علاقه به حفظ امنیت، ارزشمندترین نیرو برای کشورهاست، گفت: حکمرانی قانونمند در فضای مجازی، امنیت روانی مردم در این حوزه و پیوست‌های امنیتی، اصول جدی ما هستند؛ همه کشورها هم همین اصول را دارند و به دنبال اجرای آن رفته‌اند و ما هم باید با افزایش آگاهی و حفظ آرامش مردم و اجرای این اصول، از این نوع جنگ با قدرت و استحکام گذر کنیم.

وی در پایان تاکید کرد: دشمن به دنبال شکستن اتحاد ماست و باید دست به دست و با همراهی هم، این مسیر را پشت سر بگذاریم و الگویی برای همه ملت‌ها شویم.

گفتنی است؛ در انتهای این رویداد دکتر آقامیری به همراه سردار جلالی رئیس پدافند غیرعامل کشور از روند برگزاری المپیک فناوری حوزه امنیت سایبری و شرکت‌های دانش بنیان فعال در این حوزه بازدید کردند.