۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۰۳

پدافند غیرعامل تهران: شبکه گاز پایتخت باید در برابر تهدیدات ایمن شود

پدافند غیرعامل تهران: شبکه گاز پایتخت باید در برابر تهدیدات ایمن شود

تهران- مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری تهران، بر ضرورت تسریع در مقاوم‌سازی و ایمن‌سازی شبکه گاز پایتخت تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کلانتری مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری تهران، ظهر چهارشنبه در نشستی با مدیرعامل شرکت گاز استان، بر ضرورت تسریع در مقاوم‌سازی و ایمن‌سازی شبکه گاز پایتخت تأکید کرد و هشدار داد که امنیت تأسیسات حیاتی گاز برای شهروندان تهرانی غیرقابل چشم‌پوشی است.

این نشست با حضور مدیران ارشد شرکت گاز و هیأت همراه برگزار شد و در آن آخرین ملاحظات پدافندی و نقاط آسیب‌پذیر شبکه گاز استان تهران مورد بررسی قرار گرفت.

حمیدرضا کلانتری با اشاره به وسعت شبکه گاز پایتخت و جمعیت بیش از ۴ میلیون مشترک تحت پوشش، خواستار ارتقای ایمنی تأسیسات در برابر مخاطرات طبیعی و انسان‌ساخت، اجرای دقیق استانداردهای پدافند غیرعامل و رفع نقاط آسیب‌پذیر خطوط انتقال و توزیع گاز شد.

وی تأکید کرد: امنیت و پایداری گاز در پایتخت یک اصل غیرقابل چشم‌پوشی است

کلانتری افزود: همکاری و هم‌افزایی میان شرکت گاز و دستگاه‌های مسئول در حوزه پدافند غیرعامل باید به حداکثر برسد تا تاب‌آوری این زیرساخت حیاتی در شرایط بحران تضمین شود.

