به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گلشن عصر جمعه در جلسه بررسی پروژه‌های بنیاد مسکن این شهرستان که با حضور مدیرکل بنیاد مسکن گیلان، نماینده شهرستان در مجلس و بخشداران برگزار شد، با قدردانی از عملکرد بنیاد مسکن در اجرای پروژه‌های عمرانی روستاها، اظهار کرد: تسریع در تکمیل طرح‌های آسفالت معابر، بازنگری طرح‌های هادی و تأمین زمین برای خانوارهای دارای سه فرزند مورد تاکید است.

وی با اشاره به نقش مؤثر بنیاد مسکن در توسعه زیرساخت‌های روستایی اضافه کرد: یکی از مهم‌ترین پروژه‌هایی که بنیاد مسکن در شهرستان‌ها دنبال می‌کند، اجرای طرح آسفالت معابر داخل بافت روستاها با استفاده از قیر رایگان و زیرسازی توسط دهیاری‌ها و شوراهاست.

گلشن افزود: در مراحل نخست این طرح، آسفالت معابر ۲۱ روستا انجام شد و در مرحله سوم نیز عملیات آسفالت در روستاهای «جدانوکر»، «تالش‌محله» و «ملاط» به پایان رسیده است.

فرماندار لنگرود ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، تا پایان آبان‌ماه، عملیات آسفالت معابر در ۱۸ روستای دیگر از جمله هفت‌محله نالکیاشر، حسن‌آباد، فتیده، پرشکوه، مریدان، خرما، لطفعلی‌گوابر، خمیرمحله، کهلستان، لات‌لیل، پیشکوه پایین و بلوردکان نیز به اتمام خواهد رسید.

وی با تأکید بر لزوم بازنگری در طرح‌های هادی روستاها گفت: در حال حاضر طرح‌های هادی ۵۶ روستای شهرستان بیش از ۱۰ سال از تصویب آن‌ها گذشته و برای انجام مطالعات و بازنگری این طرح‌ها حدود ۲۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

گلشن خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت اعتبارات شهرستان، انتظار می‌رود بنیاد مسکن کشور از محل منابع داخلی خود برای اجرای بازنگری طرح‌های هادی کمک کند تا بخشی از نیازهای توسعه‌ای روستاییان برطرف شود.

وی همچنین با اشاره به ضرورت تأمین زمین برای خانوارهای دارای سه فرزند و بیشتر تصریح کرد: در شهرها واگذاری زمین رایگان توسط راه و شهرسازی انجام می‌شود و انتظار داریم بنیاد مسکن نیز در روستاها این سیاست را با جدیت دنبال کند. تعدادی از خانوارهای مشمول در لنگرود هنوز زمین خود را تحویل نگرفته‌اند و لازم است این موضوع در اولویت قرار گیرد.

فرماندار لنگرود در پایان با تأکید بر ضرورت حضور شرکت‌های اقماری بنیاد مسکن در پروژه‌های سرمایه‌گذاری و گردشگری گفت: توسعه پایدار روستایی نیازمند هم‌افزایی و حضور فعال بخش‌های مختلف بنیاد در شهرستان است.