فرماندار لنگرود: شوراها نقش کلیدی در توسعه و حل مشکلات شهرستان دارند

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گلشن عصر یکشنبه در نشست با اعضای شوراهای اسلامی شهرستان با تاکید بر جایگاه شوراها در قانون اساسی گفت: شوراهای اسلامی به عنوان شوراهای فرادستی، میتوانند پیشنهادات خود را در زمینه توسعه امور شهرستان، بخش و شهر مطرح و در حل اختلافات نیز مؤثر باشند.
وی افزود: عملکرد شهرداریها و دهیاریها بدون ریلگذاری و نظارت شوراها امکانپذیر نیست و بودجههای سالانه بر اساس برنامهریزی شوراها تعیین میشود.
فرماندار لنگرود با استقبال از حضور نمایندگان شوراها در جلسات شهرستان بیان کرد: شنیدن دغدغههای مردم از زبان شما، موجب تصمیمگیری بهتر و موثرتر میشود.
گلشن همچنین از پیشرفت پروژههای مهم شهرستان خبر داد و گفت: کنارگذر چمخاله به رودسر، کنارگذر لنگرود، تصفیهخانه فاضلاب و سد لاستیکی رادار کومه با پیگیری مسئولان استان و نماینده شهرستان اجرایی شده است.
وی افزود: پروژههای تلهکابین و سورتمه نیز در حال پیگیری است و تلاش داریم این طرحها هرچه سریعتر به بهرهبرداری برسد.
فرماندار لنگرود درباره وضعیت آب کشاورزی شهرستان گفت: امسال با همکاری دستگاهها و افزایش سهمیه آب، کمترین مشکل در تأمین آب کشاورزی داشتیم که موجب رضایت کشاورزان شده است.
وی به فعالیت شوراها و دهیاریها در آسفالت معابر روستایی اشاره کرد و افزود: همکاری شهرداریها و شوراها موجب بهبود زیرساختهای روستایی شده است.
فرماندار لنگرود گفت: از محل قیر رایگان بنیاد مسکن ۲۶ روستا با زیرسازی دهیاریها و شوراها آسفالت شده و در حال انجام است.
گلشن با اشاره به مشکلات انتخاب شهردار در برخی مناطق اظهار داشت: تأخیر در معرفی شهرداران و اختلافات شوراها روند خدمترسانی را کند کرده که باید با همکاری رفع شود.
وی در خصوص پروندههای تخلفات برخی شوراها و شهرداریها گفت: نهادهای نظارتی در حال بررسی موضوعات هستند.
فرماندار لنگرود در پایان با اشاره به اهمیت جذب اعتبارات برای پروژههای عمرانی افزود: با همکاری نماینده شهرستان و مسئولان استانی تلاش میکنیم بودجه لازم برای بازنگری طرحهای هادی و توسعه زیرساختها تأمین شود تا روند توسعه شهرستان تسریع یابد.
