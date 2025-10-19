  1. استانها
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۰۹

فرماندار لنگرود: شوراها نقش کلیدی در توسعه و حل مشکلات شهرستان دارند

لنگرود- فرماندار لنگرود با تاکید بر جایگاه مهم شوراهای اسلامی در قانون اساسی، گفت: شوراها در توسعه امور شهرستان، بخش و شهر نقش تعیین‌ کننده دارند و می‌توانند در حل اختلافات نیز مؤثر باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گلشن عصر یکشنبه در نشست با اعضای شوراهای اسلامی شهرستان با تاکید بر جایگاه شوراها در قانون اساسی گفت: شوراهای اسلامی به عنوان شوراهای فرادستی، می‌توانند پیشنهادات خود را در زمینه توسعه امور شهرستان، بخش و شهر مطرح و در حل اختلافات نیز مؤثر باشند.

وی افزود: عملکرد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بدون ریل‌گذاری و نظارت شوراها امکان‌پذیر نیست و بودجه‌های سالانه بر اساس برنامه‌ریزی شوراها تعیین می‌شود.

فرماندار لنگرود با استقبال از حضور نمایندگان شوراها در جلسات شهرستان بیان کرد: شنیدن دغدغه‌های مردم از زبان شما، موجب تصمیم‌گیری بهتر و موثرتر می‌شود.

گلشن همچنین از پیشرفت پروژه‌های مهم شهرستان خبر داد و گفت: کنارگذر چمخاله به رودسر، کنارگذر لنگرود، تصفیه‌خانه فاضلاب و سد لاستیکی رادار کومه با پیگیری مسئولان استان و نماینده شهرستان اجرایی شده است.

وی افزود: پروژه‌های تله‌کابین و سورتمه نیز در حال پیگیری است و تلاش داریم این طرح‌ها هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسد.

فرماندار لنگرود درباره وضعیت آب کشاورزی شهرستان گفت: امسال با همکاری دستگاه‌ها و افزایش سهمیه آب، کمترین مشکل در تأمین آب کشاورزی داشتیم که موجب رضایت کشاورزان شده است.

وی به فعالیت شوراها و دهیاری‌ها در آسفالت معابر روستایی اشاره کرد و افزود: همکاری شهرداری‌ها و شوراها موجب بهبود زیرساخت‌های روستایی شده است.

فرماندار لنگرود گفت: از محل قیر رایگان بنیاد مسکن ۲۶ روستا با زیرسازی دهیاری‌ها و شوراها آسفالت شده و در حال انجام است.

گلشن با اشاره به مشکلات انتخاب شهردار در برخی مناطق اظهار داشت: تأخیر در معرفی شهرداران و اختلافات شوراها روند خدمت‌رسانی را کند کرده که باید با همکاری رفع شود.

وی در خصوص پرونده‌های تخلفات برخی شوراها و شهرداری‌ها گفت: نهادهای نظارتی در حال بررسی موضوعات هستند.

فرماندار لنگرود در پایان با اشاره به اهمیت جذب اعتبارات برای پروژه‌های عمرانی افزود: با همکاری نماینده شهرستان و مسئولان استانی تلاش می‌کنیم بودجه لازم برای بازنگری طرح‌های هادی و توسعه زیرساخت‌ها تأمین شود تا روند توسعه شهرستان تسریع یابد.

