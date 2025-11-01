بررسی بیش از ۸۴۸ هزار خودرو به مراکز معاینه فنی تهران در ۷ ماه گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، میرزایی قمی، مدیرعامل ستاد معاینه فنی تهران اظهار کرد: از ابتدای امسال تا ۳۰ مهر، در حدود ۸۴۸۰۴۵ هزار دستگاه خودرو به مراکز معاینه فنی شهر تهران مراجعه کرده که در مقایسه با سال گذشته میزان مراجعات تغییر چندانی نیافته است.

وی افزود: از این آمار، ۶۶۶۹۶۴ هزار دستگاه خودرو مربوط به مراجعات اول بوده و نقص مربوط به آلایندگی، بیشترین نقص خودروهای مراجعه‌کننده خودرو به مراکز معاینه فنی شهر تهران بوده و درنهایت جهت اخذ معاینه فنی توسط راکبین آن رفع ایراد شده است.

میرزایی قمی تصریح کرد: در مورد خودروهایی که نقل و انتقال و تعویض پلاک انجام شده، مالکین جدید این خودروها می‌توانند نسبت به تماس با شماره سامانه پاسخگ و۹۶۰۰۶۰۰۰ و اعلام شماره جدید به اپراتورهای این سامانه جهت تصحیح شماره تماس (پس از احراز مدارک) در دیتا بانک سامانه ارسال پیامک اقدام کنند.

وی در پایان تاکید کرد: با نقل و انتقال خودرو و تعویض پلاک نیاز به اخذ معاینه فنی مجدد نیست.