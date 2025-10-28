جریمه ۴۹۲ هزار تومانی در صورت فراموشی رزرو طرح ترافیک

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای پرترافیک پایتخت، یکی از چالش‌های همیشگی شهروندان تهرانی، ورود به محدوده طرح ترافیک بدون رزرو قبلی است؛ موضوعی که می‌تواند هزینه سنگینی را برای رانندگان به همراه داشته باشد. با وجود سامانه‌های هوشمند مدیریت تردد، همچنان بسیاری از رانندگان به دلیل فراموشی یا بی‌اطلاعی، بدون ثبت رزرو وارد محدوده مرکزی شهر می‌شوند و از تخفیف‌های قابل‌توجه این طرح محروم می‌مانند. در ادامه جزئیات نحوه رزرو، میزان هزینه‌ها و تخفیف‌های طرح ترافیک تهران را مرور می‌کنیم.

هزینه سنگین ورود بدون رزرو به محدوده طرح ترافیک تهران

رانندگانی که قصد تردد در محدوده طرح ترافیک را دارند، باید پیش از ورود، نسبت به رزرو روز موردنظر خود در سامانه «شهرزاد» اقدام کنند. در صورت انجام رزرو، حداکثر مبلغ پرداختی برای ورود به محدوده طرح ۲۲۲ هزار تومان تعیین شده است. همچنین در صورتی که تردد بین ساعات ۱۰ تا ۱۶ انجام شود و خودرو دارای معاینه فنی برتر باشد، هزینه تردد به حدود ۱۲۳ هزار تومان کاهش می‌یابد.

علاوه بر این، ساکنان محدوده و دارندگان خودروهای برقی یا هیبریدی از تخفیف‌های بیشتری برخوردار می‌شوند. با این حال، در صورت ورود بدون رزرو و به‌صورت غیرمجاز، هیچ‌یک از تخفیف‌ها اعمال نخواهد شد و مبلغ پرداختی بیش از ۴۹۲ هزار تومان محاسبه می‌شود. شهرداری تهران از شهروندان خواسته است پیش از حرکت به سمت مرکز شهر، با مراجعه به سامانه «شهرزاد» نسبت به رزرو روز تردد خود اقدام کنند تا از پرداخت جریمه و هزینه‌های اضافی جلوگیری شود.