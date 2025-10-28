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۶ آبان ۱۴۰۴، ۷:۴۵

جریمه ۴۹۲ هزار تومانی در صورت فراموشی رزرو طرح ترافیک

جریمه ۴۹۲ هزار تومانی در صورت فراموشی رزرو طرح ترافیک

فراموشی رزرو طرح ترافیک، جریمه تا ۴۹۲ هزار تومان به همراه دارد، در حالی که رزرو پیش از حرکت تخفیف‌های قابل‌توجهی خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای پرترافیک پایتخت، یکی از چالش‌های همیشگی شهروندان تهرانی، ورود به محدوده طرح ترافیک بدون رزرو قبلی است؛ موضوعی که می‌تواند هزینه سنگینی را برای رانندگان به همراه داشته باشد. با وجود سامانه‌های هوشمند مدیریت تردد، همچنان بسیاری از رانندگان به دلیل فراموشی یا بی‌اطلاعی، بدون ثبت رزرو وارد محدوده مرکزی شهر می‌شوند و از تخفیف‌های قابل‌توجه این طرح محروم می‌مانند. در ادامه جزئیات نحوه رزرو، میزان هزینه‌ها و تخفیف‌های طرح ترافیک تهران را مرور می‌کنیم.

هزینه سنگین ورود بدون رزرو به محدوده طرح ترافیک تهران

رانندگانی که قصد تردد در محدوده طرح ترافیک را دارند، باید پیش از ورود، نسبت به رزرو روز موردنظر خود در سامانه «شهرزاد» اقدام کنند. در صورت انجام رزرو، حداکثر مبلغ پرداختی برای ورود به محدوده طرح ۲۲۲ هزار تومان تعیین شده است. همچنین در صورتی که تردد بین ساعات ۱۰ تا ۱۶ انجام شود و خودرو دارای معاینه فنی برتر باشد، هزینه تردد به حدود ۱۲۳ هزار تومان کاهش می‌یابد.

علاوه بر این، ساکنان محدوده و دارندگان خودروهای برقی یا هیبریدی از تخفیف‌های بیشتری برخوردار می‌شوند. با این حال، در صورت ورود بدون رزرو و به‌صورت غیرمجاز، هیچ‌یک از تخفیف‌ها اعمال نخواهد شد و مبلغ پرداختی بیش از ۴۹۲ هزار تومان محاسبه می‌شود. شهرداری تهران از شهروندان خواسته است پیش از حرکت به سمت مرکز شهر، با مراجعه به سامانه «شهرزاد» نسبت به رزرو روز تردد خود اقدام کنند تا از پرداخت جریمه و هزینه‌های اضافی جلوگیری شود.

کد مطلب 6635085

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    نظرات

    • سامان IR ۱۷:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
      1 0
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      اگر اسمش طرح ترافیک و بخاطر کم کردن شلوغی ها تو شهر انجام میشه پس چرا میفروشید وضعیت تهران از نظر ترافیک تبدیل به فاجعه شده دست بردارید از فروش طرح ترافیک
    • ق ر BR ۱۹:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
      0 0
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      لطفا بفرمایید هک کردن اپلیکیشن شهرزاد در نظر بگيرند گاهی ساعت ها نمیشه وارد شد
    • نوروزی IR ۱۰:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
      0 0
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      باتوجه به اینکه اکثر راننده ها از رزرو کردن طرح خبر نداشته اند لطفاً تخفیف در نظر گرفته شود تا توان پرداخت هزینه طرح داشته باشیم.

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