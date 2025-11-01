به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در چارچوب هفته چهارم مرحله گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ۲، شامگاه چهارشنبه ۱۴ آبان در ورزشگاه ملک عبدالله دوم شهر اَمان، به مصاف تیم الوحدات اردن خواهد رفت. شاگردان ریکاردو ساپینتو در دیدار رفت که در تهران برگزار شد، موفق شدند با نتیجه ۲ بر صفر و با گل‌های یاسر آسانی و منیر الحدادی حریف خود را شکست دهند. با توجه به هم‌امتیاز بودن دو تیم در جدول گروهی، کسب سه امتیاز این مسابقه برای هر دو تیم از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش شانس صعود به مرحله حذفی داشته باشد.

در آستانه این دیدار، روزبه چشمی کاپیتان استقلال که در بازی مقابل چادرملو دچار مصدومیت شد، همچنان دوران نقاهت خود را سپری می‌کند و هنوز آمادگی حضور در میدان را ندارد؛ ازاین‌رو در دیدار برابر الوحدات غایب خواهد بود. همچنین حبیب فرعباسی دروازه‌بان آبی‌پوشان که در دیدار برابر آلومینیوم اراک از ناحیه کشاله ران آسیب دید، قادر به همراهی تیمش در سفر به اردن نیست.

یکی دیگر از غایبان استقلال در این مسابقه، علیرضا کوشکی وینگر چپ تیم است که به دلیل محرومیت نمی‌تواند برای آبی‌ها به میدان برود. با توجه به عملکرد مطلوب حسین گودرزی در پست مدافع چپ، احتمال دارد ابوالفضل جلالی که در ابتدای فصل جزو بازیکنان ثابت ترکیب استقلال بود اما در چهار بازی اخیر نیمکت‌نشین شده است، در غیاب کوشکی یک خط جلوتر و در پست وینگر به کار گرفته شود.

در کنار این بازیکنان، موسی جنپو هافبک مالیایی استقلال نیز همچنان مصدوم است و طبق اعلام ساپینتو، پس از پایان تعطیلات فیفادی پیش‌رو می‌تواند به میادین بازگردد؛ بنابراین او هم در دیدار برابر الوحدات غیبت خواهد داشت.

به این ترتیب، استقلال در دیدار حساس خود مقابل نماینده اردن چهار بازیکن را در اختیار نخواهد داشت. باید دید شاگردان ساپینتو با وجود این غیبت‌ها می‌توانند از این جدال خارج از خانه با موفقیت بیرون بیایند یا خیر.