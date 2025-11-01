سرپرست سازمان حراست شهرداری تهران منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران در حکمی نعمت‌الله سرلک را به عنوان سرپرست حراست شهرداری تهران منصوب کرد.

در بخش از این حکم آمده است؛

نظر به شایستگی، تجارب و تعهد جناب‌عالی به موجب این حکم به سمت «سرپرست سازمان حراست شهرداری تهران» منصوب می‌شوید.

امید است با استعانت از پروردگار یکتا و در راستای تحقق چشم‌انداز «تهران؛ کلان‌شهر الگوی جهان اسلام» با بهره‌گیری از توانمندی کارکنان خدوم و متعهد شهرداری تهران و تعامل، هم‌افزایی و بهره‌مندی از ظرفیت دستگاه‌های نظارتی برون و درون سازمانی، موجبات ارتقای سلامت اداری و خدمت‌رسانی به شهروندان عزیز تهران را فراهم آورید.

مدیرکل دفتر مرکزی حراست سازمان هواپیمایی کشوری، بازرس ویژه سازمان هواپیمایی کشوری و معاون هماهنگ کننده و بازرسی سازمان حراست شهرداری تهران از سوابق سرپرست جدید حراست شهرداری تهران است.

گفتنی است؛ پیش از این محسن رنجبر رئیس سازمان حراست شهرداری تهران بود.